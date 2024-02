Uomini e Donne anticipazioni: Mario chiede a Ida di perdonarlo, Raffaella in lacrime per la scelta di Brando

Nuove anticipazioni su Uomini e donne, con ritorni imprevisti, litigi e conoscenze che non proseguono.

Nuove anticipazioni di Uomini e donne, nel corso delle ultime registrazioni sul parterre del dating show è tornato Mario Cusitore, il corteggiatore di Ida Platano. Brando è ancora indeciso mentre Gemma non accetta il chiarimento con Gianluca.

Uomini e Donne: anticipazioni e retroscena

Il clima sul parterre di Uomini e Donne è sempre carico di emozioni, incertezze e colpi di scena, e questa registrazione non è stata affatto diversa. Tra ritorni inattesi, sorprese romantiche e confronti accesi, come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

Mario Cusitore e Ida Platano: Una seconda possibilità

L'aria di San Valentino ha portato con sé una sorpresa romantica per Ida Platano da parte di Mario Cusitore, che ha chiesto a Ida una seconda possibilità. Dopo aver riflettuto sulla proposta, Ida ha accettato di ricominciare da capo con lui, evidenziando la volontà di conoscersi meglio al di là delle segnalazioni che sono arrivate sullo speaker radiofonico.

Mario ha portato ad Ida un peluche a forma di cuore. I due, su iniziativa di Cusitore, hanno anche ballato insieme.

Ida ha poi eliminato Sergio Berni, decisione presa di comune accordo perchè il corteggiatore aveva fatto capire che voleva abbandonare il dating show.

Uomini e donne: la decisione di Ida su Mario, Roberta cede ad Alessandro e lascia il programma

Trono di Brando Eprikian: Decisioni in sospeso

Nel trono di Brando Eprikian, le decisioni sembrano ancora in sospeso. Nonostante le esterne coinvolgenti con Beatriz D'Orsi e Raffaella Scuotto, Brando sembra essere in bilico tra le due dame, lasciando intendere che la sua scelta potrebbe non essere imminente.

Mentre l'esterna con Beatriz è andata molto bene, il rapporto con Raffaella lascia perplessa la corteggiatrice che dietro le quinte è scoppiata in lacrime, convinta che Brando sceglierà Beatriz.

Trono Over: Chiarimenti e confronti

Nel mondo degli Over, le dinamiche non sono da meno. Giancarlo ha cercato un chiarimento con Gemma Galgani che però è rimasta sulle sue posizioni, dopo gli screzi dell'ultima puntata del dating show.

Ernesto Russo ha ribadito a Barbara De Santi la sua visione dell'amore libero, ribadendo che in questa fase non ha voglia di concederle l'esclusiva. Anche se durante i balli si è avvicinato alla dama per chiarirle il suo punto di vista.

Mario del Trono Over Mario è uscito con Monica, con cui si è baciato, e un'altra dama. Per lui sono scese altre sei ragazze ma ha preferito non approfondire la loro conoscenza.

Tiziana Riccardi è uscita con Angelo, Tina ha avuto da ridire sui gusti della dama accusandola di scegliere solo uomini ricchi.

Gianluca è uscito con Cristina Tenuta e, con cui non è scattato nulla, e con Maura. Gianluca e Cristina smettono di frequentarsi, Maura si è arrabbiata perchè non sapeva che il cavaliere frequentava anche l'altra dama. I due comunque si continueranno a frequentare.

Per Cristina è arrivato un cavaliere calabrese ma lei non l'ha tenuto suscitando alcuni commenti ironici di Tina.