Uomini e donne: Ida Cipollari non elimina Mario, Tina la insulta

Continua il lungo capitolo di Uomini e donne dedicato a Mario Cusitore, corteggiatore di Ida su cui sono arrivate segnalazioni ritenute attendibili dalla redazione. Ida Platano, nonostante questo, non ha ancora eliminato lo speaker napoletano, suscitando l'ira di Tina Cipollari.

Nelle precedenti puntate abbiamo saputo che Mario è stato visto fuori da un B&B con una ragazza bionda, probabilmente di origini spagnole, o che comunque parlava la lingua iberica. Cusitore ha sempre negato che quel sabato mattina fosse a Napoli, raccontando che si trovava dal barbiere e poi ad un atelier per provare un vestito da indossare a un matrimonio.

I suoi alibi però fanno acqua, la sua più accanita nemica è Tina Cipollari, convinta che Mario menta e che Ida si stia lasciando abbindolare. Nella puntata di oggi è stata mandata una clip che ha mostrato la telefonata della Platano con un'amica criminologa di Mario, l'unica amica bionda che Cusitore ha ammesso di avere.

Ancora problemi tra Ida Platano e i suoi corteggiatori

La ragazza ha detto alla tronista di aver conosciuto Mario solo da due settimane. Anche oggi Cusitore ha sbandierato la sua innocenza, confermando di essersi innamorato di Ida.

Tina, nel frattempo, ha ricevuto una foto di Mario e la ragazza bionda che cammina per le strade di Napoli. Il corteggiatore, a sua volta, ha detto di essere pronto a mostrare le foto fatte all'atelier con la data e l'ora dello scatto. L'opinionista, che non ha intenzione di mollare la presa, si è detta pronta a scoprire la verità ad ogni costo, anche assumendo un investigatore privato.

Uomini e donne: Tina Cipollari è una furia contro Mario Cusitore, Maria la segnala per Chi l'ha visto?

Il bersaglio della Cipollari è anche Ida, Tina è esasperata dal comportamento della tronista tanto da arrivare a dirle: "Ida ma la dignità dove caz.o ce l'hai?".

Nell'ultima puntata di Uomini e donne, Pierpaolo aveva detto che non avrebbe fatto nessun passo verso Ida, rifiutandosi anche di andare in esterna. Oggi è stata mostrata la clip della tronista che ha raggiunto Avellino per incontrare Siano. Il corteggiatore, ancora arrabbiato, l'ha fatta aspettare per ben tre ore.

In studio Pierpaolo e Ida hanno avuto una discussione, il corteggiatore l'ha accusata di continuare ad inseguire le bugie di Mario. I due, comunque, hanno ballato insieme