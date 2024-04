Uomini e donne: Tina Cipollari è una furia contro Mario Cusitore, Maria la segnala per Chi l'ha visto?

Nella nuova puntata di Uomini e donne, la tensione è alta e le dinamiche si fanno più complesse. Diverse relazioni e frequentazioni sono messe alla prova, con colpi di scena e nuove rivelazioni. Tra Mario Cusitore e Ida Platano emergono voci e sospetti, mentre Jessica si trova al centro di una delicata situazione con Diego Tavani e Marcello Messina. Le interazioni tra i partecipanti suscitano molte domande e il dibattito si accende in studio. Ecco i dettagli della puntata.

Le nuove accuse al corteggiatore di Ida Platano

Nella precedente puntata del programma, è stata presentata una segnalazione riguardante Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano. L'uomo è stato visto con una ragazza all'uscita di un bed and breakfast. Lo speaker aveva negato le accuse, sostenendo che nel sabato mattina in questione si trovava prima dal barbiere e poi in un atelier per provare un vestito per un matrimonio. Il suo alibi era stato confermato dai due commercianti.

Durante l'episodio di oggi, Tina ha rivelato di aver contattato la ragazza della segnalazione, la quale ha confermato la sua versione dei fatti. Secondo l'informatrice, la donna vista insieme a Mario era di origini spagnole, ma Cusitore ha continuato a negare, sostenendo che l'unica donna bionda che frequenta è una criminologa italiana.

Anche Ida inizia a dubitare sulla buona fede di Mario

Tina ha insistito, chiedendo a Mario di contattare l'amica criminologa. Dopo aver tergiversato, Mario è andato nel backstage con i due opinionisti e Ida per telefonare alla criminologa. Tuttavia, la donna non ha risposto alla chiamata, e Tina ha suggerito che tra Mario e questa donna ci potrebbe essere qualcosa di più di un'amicizia. Ha inoltre notato che tra i due ci sono state numerose chiamate, alcune delle quali alle sei del mattino.

Le capacità investigative di Tina e Gianni hanno spinto Maria De Filippi a segnalarli, in maniera scherzosa, a Federica Sciarelli per la trasmissione Chi l'ha visto?. I due opinionisti, infatti, hanno scoperto che l'amica di Mario, proprio come la ragazza con cui era stato visto, parla spagnolo.

Per il Trono Over, Jessica si è seduta al centro dello studio, con Diego Tavani e Marcello Messina di fronte a lei. La produzione ha mostrato una clip di una discussione tra la dama e Marcello dietro le quinte, durante la quale hanno rivelato di aver passato una notte insieme. Jessica ha descritto la relazione come priva di significato, mentre Marcello ha affermato che c'era amore e ha chiesto a Jessica di continuare la frequentazione.

Jessica si è detta delusa che Marcello abbia parlato pubblicamente del loro rapporto intimo, sottolineando che con Diego ha una frequentazione più leggera che la fa sentire a suo agio.

Gianni Sperti ha sollevato dubbi sul comportamento di Marcello, affermando che lui e Jessica si conoscono da troppo poco tempo per parlare d'amore. Jessica e l'opinionista hanno considerato l'atteggiamento di Massimo come forzato.

Infine, Ernesto Russo ha avuto una nuova discussione con Marianna, con la quale aveva interrotto la frequentazione la scorsa settimana. Nel frattempo, il cavaliere ha deciso di continuare a conoscere Elisa, che sta frequentando anche Diego Tavani.