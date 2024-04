Uomini e donne: Pierpaolo pone un ultimatum a Ida, ancora insulti tra Gaia e Marika!

L'episodio del 30 aprile di Uomini e donne ha offerto nuovi sviluppi nelle vicende dei protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Tina Cipollari ha avuto un acceso confronto con Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano, mentre Jessica ha chiarito la situazione con Marcello e Diego. Si è discusso anche delle dinamiche tra Daniele Paudice, Gaia e Marika, portando a nuovi scontri e decisioni importanti. Ecco un riepilogo delle principali vicende della puntata.

Pierpaolo prende una decisione definitiva, Marcello non convince Jessica

L'episodio del dating show di Maria De Filippi di oggi è iniziato con un focus sul Trono Over, riprendendo la discussione interrotta ieri tra Jessica, Marcello e Diego.

Jessica ha chiesto a Marcello di non opprimerla con il suo atteggiamento, ribadendo ancora una volta di non essere innamorata del cavaliere. La dama ritiene eccessive le reazioni di Marcello, soprattutto quando lei parla o balla con Diego. Al termine della seduta, Jessica ha preferito non ballare con nessuno dei cavalieri.

Successivamente, si è concentrata l'attenzione su Tiziana e Dino. Il cavaliere è stato interrogato da Gianni Sperti e Tina Cipollari sulla loro frequentazione. I due opinionisti sono scettici sulle intenzioni di Tiziana, convinti che presto lascerà anche questo corteggiatore. Nel frattempo, Ernesto Russo ha deciso di conoscere sia Maria che Sabrina D, scese sul parterre per incontrarlo.

Nella parte dedicata al Trono Classico, la discussione si è incentrata sulla segnalazione riguardante Mario, visto fuori da un B&B con una ragazza. Tina Cipollari è convinta che il corteggiatore stia mentendo e non capisce perché Ida abbia scelto di ballare proprio con lui. La Cipollari ha cercato di far riflettere Ida, considerando che esiste una storia di segnalazioni su Mario con il corteggiatore che ha sempre lo stesso atteggiamento: prima nega in maniera decisa poi, di fronte all'evidenza, fa piccole ammissioni.

Pierpaolo è stufo dei comportamenti di Ida

Tina ha chiesto a Pierpaolo di avere il coraggio di lasciare la trasmissione, poiché sembra evidente che Ida abbia scelto Mario, considerando il comportamento della tronista nelle ultime puntate. Pierpaolo ha concordato, mentre Gianni ha accusato Siano di aver parlato solo dopo essere stato incitato da Tina.

Pierpaolo ha poi comunicato alla tronista che da ora in avanti non farà più passi verso di lei e non parteciperà alle esterne finché Ida non prenderà una posizione definitiva sui due corteggiatori. Alla fine, la tronista ha lasciato lo studio, seguita solo da Mario.

Daniele deve scegliere tra Gaia e Marika

Nel Trono Classico di Daniele Paudice, la prima seduta è stata con Gaia. Ancora una volta si è discusso del bacio dato dal tronista a Marika, per il quale la corteggiatrice è stata insultata da Gioia e Valery, che l'hanno definita una "donna facile."

Uomini e Donne, Valery dopo le polemiche: "Non volevo offendere Marika, sono stata fraintesa

Dopo quella registrazione, Daniele ha raggiunto Marika in camerino. La corteggiatrice lo ha accusato di non averla difesa dalle affermazioni di Gaia, che ha chiamato "cretina". Questo ha scatenato un nuovo scontro tra le due ragazze.

Per quanto riguarda il rapporto con Daniele, Gaia pensa che il tronista preferisca Marika, mentre Marika ritiene che Daniele sia attratto da lei solo per il suo aspetto fisico.