Uomini e Donne: Giovanni Siciliano torna, Francesca Cruciani vacilla… e Gianni esplode “mandalo a fanc*lo”

La puntata di oggi, Martedì 27 maggio 2025, di Uomini e Donne ha regalato ai telespettatori uno di quei momenti che solo Maria De Filippi sa orchestrare: Giovanni Siciliano, dopo settimane di silenzio e una burrascosa rottura, è tornato in studio con un solo obiettivo in mente - riconquistare Francesca Cruciani. E, a sorpresa, pare che il suo fascino non abbia perso potere.

Le parole che hanno spiazzato Francesca e diviso lo studio

Seduto al centro dello studio, Giovanni ha preso la parola davanti a una Francesca visibilmente spiazzata: "Sono qui per chiederti scusa, sperando che tu voglia darmi un'altra possibilità. Non solo dentro questo studio, ma anche fuori. Perché tu... fai troppo rumore per essere solo un pensiero". Parole intense, pronunciate con il cuore (e forse con un pizzico di strategia), che hanno colpito la dama nel profondo.

La reazione di Francesca Cruciani è stata un mix di emozione e confusione. "Non me l'aspettavo, mi sento in difficoltà. Accetto le tue scuse, ma dopo quello che è successo faccio fatica a crederti. Non posso dire che mi sei indifferente... voglio vedere come ti comporti fuori da qui. Ma non posso più illudermi", ha risposto.

Francesca Cruciani

Una seconda possibilità che fa discutere

Francesca, insomma, è divisa: da un lato la delusione ancora viva, dall'altro quel trasporto che - evidentemente - non si è mai spento. Mentre tutti si aspettavano una reazione veemente da parte di Tina Cipollari, a sorpresa a rompere l'incanto, come spesso accade, ci ha pensato Gianni Sperti.

L'opinionista, senza mezzi termini, ha espresso tutta la sua mancanza di stima nei confronti di Giovanni, a cui non crede minimamente. "Io lo manderei a fanc.lo. Le parole raccontano una storia, ma i fatti raccontano la verità. Se davvero cerchi un uomo vero, non dovrebbe essere lui", ha esclamato l'opinionista rivolgendosi alla dama.

Ma Francesca non sembra voler chiudere del tutto la porta: "Non gli credo, lo so. Però... mi piace ancora. E voglio capire com'è davvero, fuori da queste telecamere". La decisione di Francesca di dare a Giovanni un'altra occasione - seppur con mille dubbi - divide pubblico e opinionisti. Riuscirà lui a dimostrare di essere cambiato? O sarà l'ennesimo fuoco di paglia?