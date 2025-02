Uomini e Donne, Giorgio Edipio e Claudia d'Agostino sono la nuova coppia del Trono Over

L'amore trionfa sempre e questo lo sanno molto bene Giorgio Edipio e Claudia D'Agostino, la nuova coppia del Trono Over di Uomini e Donne. Nell'ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, i due hanno avuto diverso spazio. Sapendo quanto stava per succedere, la padrona di casa ha invitato i due protagonisti al centro dello studio e ha dato loro la parola.

Giorgio e Claudia hanno quindi cominciato a parlare e alla fine hanno rivelato al pubblico e agli opinionisti di aver maturato la decisione di lasciare insieme il programma per viversi al di fuori. Questa scelta è avvenuta dopo un periodo di lungo confronto e alla fine il pubblico non poteva che aspettarsi un lieto fine di questo tipo. Tutto è nato dalla decisione di volersi scoprire fuori e non davanti alle telecamere, soprattutto dopo aver trascorso momenti e weekend insieme, ma comunque non privi di discussioni.

Giorgio Edipio e Claudia d'Agostino prendono la tanto attesa decisione

Fin dal primo momento, Giorgio è apparso molto preso da Claudia mentre la donna era piuttosto sulle sue, dichiarando di non essere certa del suo Cavaliere. Questo perché Giorgio aveva palesato un interesse anche verso altre dame e quindi Claudia non riusciva a fidarsi completamente delle sue parole. Per fortuna, Maria De Filippi è intervenuta, dichiarando come, a suo dire, Claudia fosse finalmente pronta per uscire dal programma insieme a lui.

Claudia a quel punto ha ringraziato la conduttrice per essere riuscita ad esternare quello che lei non poteva esprimere da sola. Si è poi soffermata su come tutto ciò che accade nella vita possa in qualche maniera Incidere anche su quello che si vivrà poi ed è per questo che all'inizio di una nuova relazione si potrebbe essere un po' reticenti nel lasciarsi andare.

Giorgio ha dichiarato di avere occhi e attenzioni e Claudia gli ha chiesto se questa possibilità potesse essere contemplata fuori dallo studio. Ovviamente Giorgio ha detto di sì e alla fine i due si sono baciati e abbracciati al centro dello studio mentre ballavano la canzone di Giorgia "La cura per me". Un nuovo amore è quindi sbocciato e noi speriamo che possa riservare a questi due protagonisti una grande gioia.