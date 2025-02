Uomini e Donne, cos'è successo tra Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari dopo la conclusione del trono

Novità importante a Uomini e Donne: i protagonisti sono stati Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari. Il trono della giovane studentessa, infatti, appena cominciatò, è già terminato. Il tutto dopo che alla redazione del programma è arrivata la segnalazione di Riccardo Sparacciari, il ragazzo che frequentava prima di diventare tronista del popolare programma condotto da Maria De Filippi.

Il ragazzo ha racconto alla redazione la propria verità e ha preso la decisione di presentarsi al centro studio per avere un chiarimento diretto con Chiara Pompei. La ragazza ha deciso di lasciare definitivamente il programma insieme a Riccardo.

Uomini e Donne: ecco cos'è successo tra Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari

La fine del trono di Chiara non è stata trasmessa su Canale 5, ma sulla piattaforma di Witty Tv. I due ragazzi hanno così avuto modo di raccontare tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi. Il primo a parlare è stato Riccardo, che ha iniziato spiegando come ha conosciuto Chiara.

Riccardo ha dichiarato: "La nostra era una relazione sporadica. Non sapevo di questo casting. Speravo di ricevere qualcosa da lei che non ha mai ricevuto, così decisi di accettare e partecipare al programma".

La replica di Chiara è la seguente: "Tu volevi questo, se mi amavi me lo dicevi. Io ci tenevo a te, speravo in qualcosa. Lui allora si è innamorato quando ho incontrato te, Maria. Non mi far ricordare come mi hai cacciato da casa, non voglio rovinarti perché sei giovane".

Riccardo però ha spiegato di essere innamorato della ragazza, ricordando che la loro relazione era sporadica, che lui si è sentito preso in giro e che lei sa mentire e fa la vittima. Chiara inizialmente aveva deciso di chiudere con Riccardo, ma poi è tornata sui suoi passi, ammettendo che entrambi hanno sbagliato. Dopo che sono usciti insieme da Uomini e Donne, i due hanno ricominciato a frequentarsi e sono stati avvistati insieme a Roma.