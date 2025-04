Uomini e donne: Gianmarco Steri verso il flop? Il suo trono rischia di naufragare

Era iniziato sotto i migliori auspici, con oltre 8.000 ragazze pronte a conoscerlo, ma oggi il trono di Gianmarco Steri rischia di trasformarsi in uno dei più grandi flop della stagione di Uomini e Donne. Le ultime indiscrezioni parlano di una situazione davvero critica: la 'non scelta' di Martina De Ioannon potrebbe rimanere con una sola corteggiatrice.

Francesca Polizzi lascia il programma? Gli indizi social

Negli ultimi giorni, diversi indizi social hanno spinto i fan del programma a ipotizzare l'addio di Francesca Polizzi. La corteggiatrice, infatti, ha rimosso ogni riferimento al programma dal suo profilo Instagram, facendo sparire i tag e i contenuti collegati a Uomini e Donne. Un gesto che non è passato inosservato, alimentando il sospetto che abbia deciso di lasciare il percorso con Gianmarco.

Cristina smascherata dalla redazione: le ultime rivelazioni

Ma non è tutto: secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, anche una seconda corteggiatrice sarebbe finita al centro di una vera e propria bufera. Cristina Ferrara, già protagonista in passato di diverse segnalazioni, sarebbe stata smascherata dalla redazione. Pare infatti che siano emerse prove concrete riguardanti sue frequentazioni parallele al programma. In passato si era parlato di un presunto flirt con Eric García Martret, difensore del Barcellona. Una situazione che potrebbe costringere Cristina ad abbandonare definitivamente il programma.

Nadia Di Diodato

Una sola corteggiatrice in studio?

A conti fatti, a fianco di Gianmarco resterebbe soltanto Nadia, che tra l'altro aveva già abbandonato il programma dopo aver notato un raffreddamento dell'interesse del tronista nei suoi confronti. I due si erano baciati in un paio di occasioni, ma poi Gianmarco aveva concentrato la sua attenzione su Francesca e Cristina. Delusa, Nadia aveva deciso di lasciare lo studio, ma successivamente il tronista aveva fatto un passo importante: era andato a riprenderla per convincerla a tornare.

Se le voci degli ultimi giorni dovessero trovare conferma, Nadia sarebbe l'unica corteggiatrice rimasta. A quel punto Gianmarco si troverebbe davanti a un bivio cruciale: scegliere Nadia - l'unica che ha continuato a crederci - oppure abbandonare il programma senza una scelta, mettendo fine a un trono che si era aperto con grandi aspettative. Quel lieto fine che Gianmarco sperava di trovare accettando il trono di Maria De Filippi, oggi, sembra più lontano che mai.