Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea ospiti a Verissimo: “Un amore nato per miracolo”

Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea, protagonisti del trono over di Uomini e Donne, hanno raccontato a Verissimo la loro storia d'amore nata in TV e diventata una realtà piena di emozione.

Barbara De Santi, storico volto del trono over di Uomini e Donne e Ruggiero D'Andrea, sono stati protagonisti di un toccante momento televisivo durante lo speciale Verissimo - Le Storie, andato in onda sabato 19 aprile su Canale 5. I due hanno raccontato a Silvia Toffanin la loro sorprendente storia d'amore, nata tra gli studi del dating show di Maria De Filippi, e oggi più viva che mai.

Un colpo di fulmine inaspettato a Uomini e Donne

La frequentazione tra Barbara e Ruggiero aveva colto tutti di sorpresa: dopo anni di tentativi andati a vuoto e relazioni terminate bruscamente, l'ex dama sembrava aver perso fiducia nell'amore. Ma proprio quando meno se lo aspettava, è arrivato lui. Ruggiero, cavaliere dallo sguardo buono e dai modi pazienti, ha saputo conquistare Barbara con la sua dolcezza e la sua costanza. E lei, nota per il suo carattere esigente e il suo passato sentimentale tormentato, ha deciso di fidarsi e lasciarsi andare.

Convivenza in arrivo: Desenzano o Taranto?

A Verissimo, la coppia ha raccontato di aver lasciato insieme Uomini e Donne il 7 marzo 2025, e di essere oggi pronta per un grande passo: la convivenza. "Stiamo decidendo se vivere a Desenzano o a Taranto", ha spiegato Ruggiero, visibilmente emozionato. "Barbara mi guarda come nessun'altra donna mi ha mai guardato. Mi ha fatto rinascere".

Barbara De Santi

Durante l'intervista, Barbara ha definito il loro incontro un vero e proprio miracolo, spiegando come in passato abbia sempre fatto scelte razionali, dettate dalla paura e dalle aspettative. "Non ho mai creduto ai colpi di fulmine. Ci ridevo sopra. E poi è successo a me", ha confessato. "Questa volta ho scelto con il cuore, e forse è proprio per questo che sta funzionando".

L'ex dama ha anche condiviso aspetti intimi del suo vissuto, parlando delle difficoltà nel rapporto con i genitori e del bisogno profondo di sentirsi amata e accettata. "Porto dentro di me delle fragilità che risalgono all'infanzia. I miei genitori non sono mai stati molto affettuosi. Mi sento ancora oggi in attesa di essere amata", ha rivelato. Eppure, oggi, accanto a Ruggiero, Barbara sembra finalmente aver trovato quel calore e quella serenità che ha sempre desiderato.