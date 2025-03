Uomini e Donne, la relazione tra Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari è già finita?

Stando alle parole di Lorenzo Pugnaloni, la storia d'amore tra Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari, nata all'interno degli studi di Uomini e Donne sarebbe già finita. I due non si starebbero più frequentando. Ha fatto tanto parlare il trono di Chiara Pompei, riconosciuto da tutti come il più breve della storia del programma condotto da Maria De Filippi.

La giovane tronista, dopo pochissimi giorni, ha infatti abbandonato il programma insieme a Riccardo Sparacciari, per vivere insieme a lui una storia d'amore. I due avevano avuto una storia fino a poco tempo prima dell'inizio del suo percorso a Uomini e Donne e sostanzialmente i due non avevano mai smesso di sentirsi. Maria aveva tentato di convincere la giovane a non abbandonare il programma.

Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari, è finita la loro storia d'amore?

La storia tra i due giovani protagonisti di Uomini e Donne, sarebbe già finita. A svelare questa notizia è stato Lorenzo Pugnaloni, il quale fa sapere che tra la giovane e Riccardo Pompei le cose non starebbero andando nel verso giusto. A destare dei sospetti è stato un post di Riccardo, una storia in cui il giovane pare facesse riferimento a "una verità" che tanto avrebbe voluto svelare.

"Se voi volete sapere la verità io ve la dirò, dirò tutta quanta la verità perché non c'è niente di cui vergognarsi. Chi mi conosce sa che non mi vergogno di niente, quindi vi dirò tutta la verità. Sennò possiamo continuare tutti a vivere nella menzogna, fatemi sapere". Queste le parole del giovane che hanno fatto tanto insospettire. Adesso l'indiscrezione arriva da Lorenzo Pugnaloni.

"Dire che tra i due ci sia una storia è alquanto blasfemo: i due non si starebbero neanche più vedendo". Queste le parole di Pugnaloni. Al momento, però, non sembra essere arrivata alcuna conferma, ne tantomeno smentita, da parte dei diretti interessati.