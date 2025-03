Uomini e Donne, Cristina Ferrara tra baci e segnalazioni: chi è la corteggiatrice di Gianmarco Steri

L'arrivo di Gianmarco Steri sul trono di Uomini e Donne ha suscitato grande entusiasmo tra le spettatrici del programma. Alla redazione sono arrivate ben ottomila richieste da parte di ragazze desiderose di scendere in studio per conoscere l'ex corteggiatore di Martina De Ioannon. Attualmente, tra le pretendenti rimaste in gioco ci sono Francesca Polizzi, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara.

Chi è Cristina Ferrara?

La ragazza è una delle corteggiatrici di Gianmarco nel popolare dating show di Maria De Filippi. Nata a Napoli 27 anni fa, oggi vive a Milano. Laureata in Design e con un diploma in danza, lavora come assistente in un centro medico. Sul suo profilo Instagram, @cristinaynaferrara, condivide scatti di viaggi e momenti della sua vita quotidiana.

Il suo percorso con Gianmarco Steri

Fin dal suo ingresso nel programma, Cristina ha catturato l'attenzione del pubblico e del tronista grazie al suo carattere deciso e sicuro di sé. Dopo un'esterna tra Gianmarco e Francesca Polizzi, conclusasi con un bacio, il tronista ha ammesso di trovare Cristina fisicamente più attraente delle altre ragazze. Questa dichiarazione ha scatenato la reazione infastidita di Francesca e Nadia.

Eric García Martret presunto flirt di Cristina Ferrara

Il percorso di Cristina, però, non è stato privo di ostacoli. In una puntata, dopo un'accesa discussione con Gianmarco, ha deciso di non presentarsi a un'esterna programmata. Questo gesto ha irritato il tronista, che dietro le quinte le avrebbe dato un ultimatum: o si comporta da corteggiatrice o rischia di essere eliminata.

Le polemiche sul presunto flirt con un calciatore

Di recente, numerose segnalazioni hanno messo in dubbio la sincerità della sua partecipazione al programma. Secondo alcune voci, Cristina avrebbe un flirt con Eric García Martret, 24enne difensore del Barcellona, con cui sarebbe in contatto anche al di fuori dei social. L'indiscrezione è stata riportata da una follower di Deianira Marzano, alimentando il gossip intorno alla corteggiatrice.

Nonostante le polemiche, Cristina continua a interagire con Gianmarco, mostrando interesse nei suoi confronti. Molti fan di Uomini e Donne credono che possa essere proprio lei la favorita per la scelta finale. Tuttavia, la sua posizione nel programma resta incerta: le voci contrastanti e le opinioni divise del pubblico mantengono alta l'attenzione sul suo percorso, rendendolo uno dei più discussi di questa edizione.