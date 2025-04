Uomini e Donne, Gianmarco lascia lo studio ma nessuna delle corteggiatrici lo segue, Tina difende Cosimo

Uomini e Donne è tornato con un nuovo appuntamento, il penultimo della settimana del dating show condotto da Maria De Filippi. Mentre Tina Cipollari continua a fare shopping con la carta di credito di Cosimo, Gianmarco Steri e le sue corteggiatrici vivono momenti di alta tensione. Tra amori e polemiche, ecco cosa è successo in studio oggi.

Un viaggio a Madrid per la tronista

Il trono di Tina Cipollari si apre con un colpo di scena che non passa inosservato. Nei giorni scorsi, infatti, sono arrivate diverse segnalazioni su Cosimo visto a cena con un'altra donna, un episodio che subito alimenta voci e gossip. Tina, non ha dubbi: quella donna non è altro che sua cugina! Tina aggiunge un altro dettaglio che fa capire la sua disponibilità a difendere Cosimo: i due sono appena tornati da Madrid, dove la Cipollari ha fatto shopping con la carta di credito di Cosimo.

Nel frattempo, Gianmarco Steri sta vivendo un momento di tensione. Il tronista è furioso con Francesca e Cristina dopo che le due non hanno reagito nel modo che si aspettava quando lo hanno visto baciarsi con Nadia. Un gesto che, evidentemente, non ha lasciato indifferente Gianmarco, tanto da spingerlo ad abbandonare lo studio, un'uscita che spesso appartiene più alle corteggiatrici, ma che in questo caso fa capire quanto il giovane tronista sia realmente deluso.

Tina e Cosimo a Madrid

Cavalieri e dame: le solite scintille

Passando al Trono Over, il rapporto tra Pierpaolo e le due dame, Margherita e Marilù, stenta a decollare, e non per colpa delle due dame. Le scintille però non mancano, e la vera novità riguarda la frequentazione di Gloria e Sebastiano. Quest'ultimo si sente deluso da lei, convinto che la dama abbia cambiato idea su di lui dopo un massaggio, ma Gloria, con piglio deciso, non si lascia mettere in difficoltà e lo rimette al suo posto con una risposta che, in poche parole, manda un messaggio chiaro.

Si passa poi a Agnese e Vincenzo, un segmento che promette emozioni. Vincenzo, che è tornato a Uomini e Donne dopo la rottura con Ilaria, rivela di voler frequentare Agnese. Dopo una lunga chiacchierata, Agnese decide, di interrompere la conoscenza, nonostante le lusinghe di Vincenzo.