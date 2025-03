Uomini e Donne: chi è Cosimo Mino Dadorante, il corteggiatore di Tina Cipollari

Cosimo Mino Dadorante è uno dei protagonisti più discussi di questa edizione di Uomini e Donne. A 47 anni, l'imprenditore pugliese ha conquistato il cuore di Tina Cipollari, storica opinionista del programma, con una serie di regali e gesti romantici che hanno attirato la sua attenzione. Il corteggiatore ha dimostrato di essere un uomo deciso, ma anche generoso e simpatico, qualità che gli sono valse una chance di uscire a cena con la Cipollari. Ma chi è davvero Cosimo e cosa sappiamo della sua vita?

Chi è Cosimo Mino Dadorante?

Il corteggiatore di Tina è nato nel 1977 ed è originario di Mesagne, in Puglia. Imprenditore di successo, è il proprietario di una società immobiliare e gestisce diverse attività, tra cui un ente di formazione professionale e una società informatica. Non solo un uomo d'affari, ma anche un uomo di mondo, che ama viaggiare e vive una vita piena di interessi. La sua presenza a Uomini e Donne ha catturato l'attenzione di Tina Cipollari, che inizialmente aveva dichiarato di voler conoscere un uomo di almeno sessant'anni, ma ha finito per essere sedotta dal fascino e dalla simpatia di Cosimo.

I regali e l'invito a cena: il primo passo verso Tina

Cosimo non ha esitato a dimostrare il suo interesse per Tina con gesti romantici e costosi regali, tra cui una collana di Swarovski e un bracciale, oltre a dedicarle una canzone. Questi regali hanno colpito Tina, che ha accettato il suo invito a cena, pur ammettendo che il corteggiatore non rientrava nei suoi gusti tradizionali. La Cipollari ha però apprezzato la sincerità e la simpatia del pugliese, che ha deciso di metterla a suo agio con il suo spirito allegro.

Tina e Cosimo a Parigi

Una frequentazione in crescita

Il rapporto tra Cosimo e Tina sembra proseguire a gonfie vele. Dopo le prime esterne a Roma, Dadorante ha portato la corteggiatrice a Parigi, una città simbolo dell'amore, dove hanno trascorso del tempo insieme, tra shopping e visite turistiche. Ma il corteggiatore non si è fermato qui: ha invitato Tina anche a Mesagne, per farle conoscere la sua città e i suoi genitori. Questo gesto importante ha mostrato il lato più autentico dell'imprenditore pugliese, facendo breccia nel cuore di Tina.

Cosimo è un uomo affermato, ma la sua vita non si limita agli affari. È un uomo pratico e si è vantato di sapere stirare e cucinare, qualità che non passano inosservate. È anche socio del club Porsche e sta costruendo un villaggio turistico. L'ultima notizia che arriva dalla coppia Cosimo-Tina riguarda un viaggio che i due intraprenderanno insieme a Madrid, un'altra tappa che sembra essere il segno di una relazione che si sta consolidando. Dopo la Puglia e Parigi, Madrid sarà la prossima destinazione per il corteggiatore e la sua dama, un segno che le cose tra loro stanno andando davvero per il verso giusto.