Uomini e Donne: Gemma manda a casa Valerio, Aurora smaschera Matteo e Maria svela l'identità della talpa

Nuova puntata del dating show di Maria De Filippi: oggi al centro dello studio non si sono visti i quattro nuovi tronisti, ma solo le dame e i cavalieri del Trono Over.

L'ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne è dedicato al Trono Over, con al centro dello studio due delle dame più famose del dating show: Gemma Galgani e Barbara De Santi, che non hanno deluso le aspettative del pubblico. Durante la puntata, Aurora ha rivelato una confidenza che ha scosso il parterre.

Gemma Galgani chiude la porta a Valerio e si avvicina a Raffaele

La prima seduta di oggi è stata dedicata alla dama piemontese, che in precedenza aveva interrotto la frequentazione con Valerio. Oggi, il cavaliere le ha chiesto una seconda chance, ma Gemma era perplessa. In questo momento, preferisce frequentare Raffaele, il cavaliere sceso per conoscere Barbara De Santi e che aveva già incontrato Gemma nel 2017.

Nonostante le insistenze di Valerio, che si è presentato in studio con un mazzo di rose, la Galgani non gli ha dato una seconda possibilità. Nel frattempo, sia Gianni Sperti che Maria De Filippi hanno espresso dei dubbi su Raffaele. Il cavaliere, dopo il due di picche ricevuto da Barbara, ha accettato subito di uscire con Gemma. Tutti credono che l'uomo lo faccia solo per rimanere sul parterre.

Gemma sta frequentando Raffaele

Barbara e Morena si confrontano con Matteo

Nuovo segmento del programma, al centro dello studio vengono messe tre sedute, due dal lato donne ed una dal lato uomini. La seconda parte del dating show, infatti, è stata dedicata a Barbara e Morena da una parte, e Matteo dall'altra. Morena, che nel frattempo sta frequentando Mario, ha accusato il cavaliere di essere sparito quando ha iniziato a vedere Barbara.

Svelata una confidenza su Matteo

Nella discussione è intervenuta Aurora, che ha accusato il cavaliere di sfruttare Barbara, sostenendo che al cavaliere piacciono le donne più giovani. Questa confidenza le è stata fatta da un altro cavaliere del parterre, ma Aurora non vuole rivelare il nome della talpa, spiegando solo che si tratta di un uomo.

Uomini e Donne: Gemma Galgani conquista un corteggiatore di Barbara De Santi, Aurora si scontra con Armando

Il mistero viene risolto da Maria De Filippi, che spiega come Aurora sia uscita solo con Massimo in questa nuova stagione, al quale avrebbe dato anche consigli su come conquistare una donna. Barbara, comunque, ha deciso di interrompere la sua frequentazione con Matteo, ma non a causa delle rivelazioni fatte oggi in studio.