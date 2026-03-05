Uomini e Donne: Gemma invita Davide, Barbara lo stronca, Tina interviene e scoppia il caos

Gemma cerca di conquistare Davide con mille complimenti e una proposta inaspettata. In studio Barbara lo critica duramente, Tina prende posizione e la tensione esplode tra frecciate e gelosie.

Oggi, giovedì 5 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria de Filippi alla conduzione, Tina Cipollari e Gianni Sperti seduti sulle poltrone di opinionisti e Tinì Cansino al loro fianco. Quello di oggi è stato un appuntamento che si è aperto come spesso accade, con una certezza granitica del programma: Gemma Galgani e la sua inesauribile fiducia nell'amore (o quantomeno nella conversazione romantica davanti alle telecamere).

Uomini e Donne: Gemma alla ricerca di un nuovo amore

La dama torinese si incontra con Davide, pronta - nelle sue intenzioni - a fargli una proposta per nulla indecente. Niente di troppo cinematografico, purtroppo: Gemma lo invita semplicemente a fare insieme il tragitto verso la stazione. Nel frattempo cerca di circuirlo con una serie di complimenti con un entusiasmo che ricorda quello di chi ha appena scoperto che esistono gli uomini alti più di un metro e ottanta.

Il triangolo (più o meno amoroso) in studio

Rientrati in studio, troviamo Davide seduto davanti a Barbara De Santi, Marina e naturalmente Gemma. Barbara prende subito la parola - perché se c'è una cosa che Barbara sa fare è dire quello che pensa, anche quando nessuno glielo ha chiesto - e colpisce subito il cavaliere: pesante e incoerente. Insomma, non proprio il tipo di uomo che sogna di portare a casa per presentarlo agli amici (o almeno non più di una volta).

Davide del Trono Over

In studio qualcuno fa notare alla dama che i suoi modi con gli uomini sono spesso sopra le righe. A quel punto interviene Maria De Filippi, con la calma di chi ha visto passare davanti a sé venticinque anni di litigi televisivi, sottolineando come Barbara sembri trattare tutti come se fossero dei nemici giurati.

Tina contro Marina (una tradizione quasi istituzionale)

Come prevedibile, Tina Cipollari si schiera dalla parte di Barbara e attacca Marina. Nel frattempo Davide chiarisce definitivamente la sua posizione: vuole continuare a conoscere solo Marina, per Gemma prova attrazione. Un momento che ormai è diventato una sorta di rito stagionale del programma: qualcuno spiega a Gemma che non è interessato e il pubblico trattiene il fiato, chiedendosi quanto durerà la delusione prima del prossimo cavaliere.

Mario, la gelosia e la logica del programma

Dopo un ballo al centro dello studio - perché a Uomini e Donne si litiga ma si balla sempre - arriva un altro capitolo della saga delle gelosie. Mario Lenti se la prende con Cinzia Paolini, colpevole di aver ballato con un altro cavaliere, Vittorio. Mario appare decisamente geloso e infastidito.

Cinzia Paolini

A quel punto Gianni Sperti e Tina gli fanno notare una cosa piuttosto semplice: se è così geloso, potrebbe anche portarla fuori dal programma. Un concetto apparentemente rivoluzionario per molti protagonisti del parterre. Cinzia, dal canto suo, spiazza tutti: dice chiaramente che uscirebbe volentieri dal programma con Mario, cosa della quale siamo poco convinti.

Peccato che Atlanta intervenga con una lettura decisamente più cinica della situazione. Secondo lei, il cavaliere promette interesse un po' ovunque... ma senza grande convinzione. E se Atlanta gli avesse dato più corda prima, probabilmente Mario sarebbe uscito con lei già da tempo. Infatti l'interesse di Lenti per Atlanta sembra tutt'altro che nascosto. Cinzia continua a difenderlo con entusiasmo, l'amore è cieco, ma lo è ancora di più la voglia di rimanere in quello studio.

Il Trono Classico: lacrime, accuse e uscite teatrali

Si passa poi al trono classico con Ciro Solimeno. Il tronista, dopo l'ultimo litigio, ha trovato Alessia Antonetti in una valle di lacrime. I due alla fine si chiariscono e Alessia sorpresa sorpresa - torna in studio. Una scena che rientra perfettamente nel manuale non scritto del programma: litigio, fuga, lacrime, chiarimento e rientro trionfale.

Alessia Antonetti

Le altre corteggiatrici, però, non sono affatto entusiaste. Elisa sbotta contro Ciro accusandolo di aver sprecato due esterne intere dietro alla rivale. Quando lui la provoca, lei decide di andarsene dallo studio. Con passo deciso e aria indignata, come da copione.

Martina non ci crede (per niente)

Martina, invece, è furiosa con Alessia per la reazione avuta durante la messa in onda dell'esterna in cui parlava della sua famiglia. Poi arriva l'accusa più pesante: secondo lei Alessia avrebbe pianto solo all'idea di non stare più davanti alle telecamere. Un'ipotesi che, diciamolo, nel mondo di Uomini e Donne suona meno scandalosa di quanto dovrebbe.

Martina conclude con un'uscita altrettanto teatrale: se ne va dallo studio convinta che Ciro e Alessia siano già d'accordo e che si conoscessero prima. Teoria complottista? Forse. Oppure semplicemente un altro giorno normale negli studi di Maria De Filippi.