Uomini e Donne: Gemma Galgani non molla Maurizio, ma forse esagera

Gemma Galgani ha riconquistato la scena a Uomini e Donne ed è stata nuovamente protagonista nel daytime del programma condotto da Maria De Filippi. Nonostante Maurizio l'avesse respinta con fermezza nelle puntate precedenti, anche oggi la dama piemontese è tornata a corteggiarlo.

Avevamo lasciato Gemma Galgani in lacrime a causa della decisione di Maurizio di interrompere la loro conoscenza. Nonostante le insistenze di Gemma, supportata questa volta da Tina Cipollari, il cavaliere si è costantemente rifiutato di baciare la Galgani. Malgrado i ripetuti rifiuti, la veterana del parterre di Uomini e Donne è convinta che tra lei e il cavaliere ci sia un'attrazione, e non riesce a spiegarsi il motivo dei suoi continui rifiuti.

Oggi Gemma è tornata alla carica, chiedendo a Maurizio di azzerare tutto il loro percorso e ricominciare la loro frequentazione partendo da zero. La donna ha giustificato la sua insistenza con i segnali che, secondo lei, le sono arrivati da Maurizio in questi giorni. Gianni Sperti, tuttavia, ha invitato Maurizio a non prendere in giro il programma. L'opinionista, visibilmente stanco dell'insistenza di Gemma, le ha ripetuto un concetto che ha già espresso in passato: "Gemma, tu meriti quello che ti fanno".

Contro Maurizio si è scagliata anche Tina Cipollari, accusandolo di uscire con donne di 70 anni ed oltre per evitare problemi. Nelle puntate precedenti, molti si sono convinti che Maurizio abbia voluto utilizzare Gemma solo per farla partecipare gratuitamente agli eventi che lui sponsorizza. La stessa Maria De Filippi ha provato a farle aprire gli occhi, a quanto pare senza successo.