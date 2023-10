Uomini e Donne cambia: Maria De Filippi chiude le puntate con lo spot a favore delle adozioni dei cani (VIDEO)

Maria De Filippi è scesa in campo a favore dell'adozione dei cani, manifestando, ancora una volta, apertamente il suo affetto per gli amici a quattro zampe. Da oggi, 16 ottobre, uno spot a favore di questa lodevole iniziativa verrà trasmesso al termine di ogni puntata di Uomini e donne. Il progetto, ideato da Raffaella Mennoia, autrice del programma, è stato prontamente approvato dalla conduttrice del dating show.

Durante quest'estate, si era diffusa la voce di un'apertura di Uomini e donne agli amici a quattro zampe, con la creazione di una rubrica dedicata in particolare ai cani, animali molto amati sia da Maria De Filippi che da Raffaella Mennoia. La conferma di questa iniziativa è giunta oggi con la trasmissione dello spot che ha concluso il programma pomeridiano su Canale 5. Nella clip, Maria De Filippi è la protagonista e vengono mostrate immagini girate all'interno di un canile.

"Chi è entrato almeno una volta in un canile - di ce Maria De Filippi nel filmato - non può non aver provato almeno una volta la sensazione di solitudine guardando un cane dentro una gabbia. Perciò, dopo ogni puntata di Uomini e Donne, avrete la possibilità di cambiare la vita di uno dei cani del canile. Ma soprattutto avrete la possibilità di darvi una gioia. La cosa importante è che se chiamerete sarà perché vorrete davvero avete la volontà di prendervi cura di loro, perché questa è la cosa davvero più importante".

Oggi, Maria De Filippi ha presentato Isotta, una cagnolina di taglia media di cui si conoscono poche informazioni ma si sa che ha circa cinque anni. Come altri cani che saranno fatti vedere nei prossimi giorni, Isotta è alla ricerca di una famiglia che la adotti e si prenda cura di lei, pronta a trasmettere tutto l'affetto e l'amore che i cani sanno donare.

Raffaella Mannoia, autrice del programma e ideatrice dell'iniziativa ha ringraziato su Instagram la conduttrice per la sua disponibilità: "Ringrazio Maria che è riuscita a trovare del tempo per questa causa e ha favorito la messa in onda in un suo programma. Nessuno lo farebbe".