Uomini e Donne: Maria De Filippi contro Gemma Galgani: 'Tu sapevi di Maurizio'

Nell'episodio odierno di Uomini e Donne, abbiamo assistito a un momento in cui Maria De Filippi ha perso la pazienza con Gemma Galgani. La dama torinese è stata accusata di aver tenuto il gioco di Maurizio, il suo corteggiatore. Recenti sviluppi suggeriscono che il cavaliere avrebbe sfruttato la popolarità di Gemma per fini economici.

Il dubbio della redazione, percepito anche da Maria De Filippi nasce da un evento organizzato in Sardegna a cui Maurizio si è fatto accompagnare da Gemma, presentandola a tutti partecipanti come protagonista del dating show e non come sua fidanzata. Il cavaliere ha replicato che il viaggio di Gemma in Sardegna era stato reso possibile da Tina Cipollari, che lo aveva organizzato. A questo punto è stata la stessa Maria De Filippi ad intervenire, chiedendo a Maurizio se gestisce il settore dell'abbigliamento per tali eventi, messo alle strette il cavaliere ha confessato di essere lo sponsor.

Nel corso dell'ultimo incontro nello studio, Gemma ha deciso di affrontare apertamente Maurizio per ottenere maggior chiarezza sulla loro situazione, considerando la lunga frequentazione che li lega. Di fronte all'apparente reticenza del cavaliere, Maria De Filippi ha cercato di facilitare la comunicazione, cercando di capire le intenzioni di Maurizio. "Lei vuole che il vostro rapporto evolva in qualcosa di più serio", ha spiegato la conduttrice al cavaliere. Maurizio ha risposto di non sentirsi pronto per un impegno del genere, non è disposto neanche a baciare Gemma, nonostante l'insistente richiesta della dama piemontese. "Mi hai detto che sono una parte importante della tua vita quotidiana", ha replicato Gemma, esprimendo il suo disappunto.

Maria De Filippi ha spiegato a Gemma in modo diretto che Maurizio prova un grande affetto e ammirazione nei suoi confronti, ma niente di più. "Dire che fai parte del suo quotidiano significa che ti considera una persona importante, ma non desidera avere una relazione con te. È chiaro che non è interessato a baciarti; forse dovresti chiedergli esplicitamente se ha l'intenzione di farlo.". Maria, per essere ancora più esplicita ha affermato "Non gli piaci".

La conduttrice è apparsa infastidita sia dal comportamento di Gemma, che si rifiuta di ammettere a se stessa che Maurizio la sta sfruttando, sia dallo stesso cavaliere. Nel frattempo, Maurizio ha organizzato un altro evento chiedendo a Gemma di partecipare ed ha accettato di frequentare Gabriella una nuova donna arrivata oggi per conoscerlo.