Uomini e Donne: Gemma Galgani delusa da Arcangelo, Gianmarco Steri tra due fuochi

Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, torna con una puntata ricca di colpi di scena. Dallo struggente Gemmadì a nuovi scontri nel Trono Classico, passando per emozioni, lacrime e accuse in studio, i protagonisti regalano un episodio intenso, mentre il trono di Gianmarco Steri si avvia verso un finale che sembra già scritto.

Il Gemmadì si trasforma in una nuova delusione

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con Gemma Galgani, ma per la dama torinese si profila l'ennesima delusione amorosa. Dopo una serie di uscite e anche qualche bacio passionale, Arcangelo - il cavaliere che aveva iniziato a frequentare - sembra ora più attratto da un'altra donna del parterre: Marina. La situazione fa esplodere la gelosia di Gemma Galgani, che attacca duramente la nuova rivale, accusandola di averle rubato l'attenzione di Arcangelo.

Durante una doppia esterna, appare evidente come Arcangelo sia molto più coinvolto da Marina, una dinamica che non sfugge né a Gianni Sperti né a Tina Cipollari. I due opinionisti sottolineano la freddezza mostrata nei confronti di Marina, la quale, durante un ballo, viene anche accusata da Giuseppe di voler stare solo al centro dello studio. La critica la ferisce profondamente e la dama, in lacrime, abbandona la scena, sebbene venga difesa da Gianni.

Cristina Ferrera

Il ritorno di Nadia sconvolge Cristina

Nel Trono Classico, Gianmarco Steri riesce a convincere la corteggiatrice a tornare in studio. Secondo alcune indiscrezioni, il cugino di Nadia lavorerebbe proprio nella barberia del tronista. Tuttavia, il rientro della ragazza scatena una nuova crisi: oggi è Cristina a voler lasciare il programma. Cristina, delusa dalla corsa di Gianmarco verso Nadia, interpreta quel gesto come un chiaro segnale che la scelta finale ricadrà proprio sulla sua rivale.

Tina Cipollari, Gianni Sperti e anche alcuni protagonisti del Trono Over, come Alessandra Rausa, intervengono per convincere Cristina a restare. Alla fine, dopo qualche esitazione, la corteggiatrice decide di rimanere in gioco.