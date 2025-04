Uomini e Donne: chi è Nadia Di Diodato, la corteggiatrice di Gianmarco che si è autoeliminata

Una delle figure più discusse del Trono Classico di Uomini e Donne è senza ombra di dubbio Nadia Di Diodato, tra le pretendenti di Gianmarco Steri. Spontanea, diretta e con un temperamento tutt'altro che docile, Nadia sta attirando l'attenzione non solo per il suo fascino naturale, ma anche per la sua fermezza e la propensione a esprimere sempre il proprio pensiero, senza alcun filtro.

Origini, studi e ambizioni professionali

Nadia Di Diodato

Sebbene la sua data di nascita non sia ancora nota con precisione, si sa che Nadia ha poco più di vent'anni. È originaria di Intermesoli, una piccola frazione in provincia di Teramo, in Abruzzo, ma attualmente vive a Roma. Ha frequentato il Liceo Classico "Dante Alighieri" e successivamente si è iscritta all'Università La Sapienza, anche se non è stato reso noto il corso di laurea che sta seguendo.

Dalla sua biografia su Instagram emerge un sogno che va oltre lo studio e il piccolo schermo: quello di diventare giornalista. Alcuni suoi articoli sono infatti accessibili tramite un link nella bio del suo profilo @dd_nadia, che attualmente è privato e conta circa 8874 follower, un numero destinato a crescere con l'aumentare della sua popolarità nel programma.

Una corteggiatrice fuori dagli schemi

Nadia si è presentata per corteggiare Gianmarco Steri, e fin da subito si è distinta per la sua autenticità e per un atteggiamento diretto e senza mezzi termini. La loro conoscenza, iniziata con una certa complicità, ha vissuto però anche momenti di tensione: durante un'esterna, Nadia ha criticato Gianmarco per un comportamento avuto nella sua precedente partecipazione al programma con Martina De Ioannon, cosa che ha portato a un primo scontro tra i due.

Nonostante ciò, tra Nadia e Gianmarco si è creata una forte attrazione, culminata di recente in un bacio appassionato durante un'esterna romantica illuminata da lucine soffuse. Un momento che non è passato inosservato, soprattutto perché in studio il tronista ha poi attaccato duramente le altre due corteggiatrici, Cristina Ferrara e Francesca Polizzi, accusandole di non aver reagito in alcun modo a quanto accaduto con Nadia.

Il battibecco con Cristina Ferrara

Uno degli episodi più discussi ha visto protagonista proprio Nadia, che ha criticato apertamente Cristina Ferrara dopo un'esterna della rivale con Gianmarco. In particolare, la ragazza ha insinuato che Cristina, fuori dal contesto televisivo, non avrebbe mai degnato di uno sguardo il tronista, sollevando dubbi sulla sincerità del suo interesse. Le sue parole hanno scatenato una dura reazione da parte di Cristina, dando vita a un acceso confronto in studio. Le ultime anticipazioni ci dicono che Nadia ha deciso di autoeliminarsi lasciando il parterre di Uomini e donne.