Uomini e Donne: Gemma esce con Valerio, Mario diviso tra due dame, Diego critica Margherita e sposi in studio

Nuovo appuntamento con il dating show oggi dedicato esclusivamente al Trono Over: in studio una coppia di sposi che si è conosciuta proprio nel programma.

Gemma Galgani è tornata protagonista del Trono Over dopo una stagione in cui era rimasta un po' in secondo piano. Nella puntata di oggi ha incontrato Valerio, il cavaliere che, in un primo momento, era stato allontanato dalla dama piemontese. Tuttavia, l'insistenza di Valerio, che l'ha tempestata di messaggi, ha convinto Gemma a dargli una seconda possibilità.

Gemma riammette Valerio sul parterre

Il ritorno in studio del cavaliere non è stato ben accolto dagli opinionisti, con Gianni Sperti che ha definito l'intera vicenda una barzelletta. Tina Cipollari, dal canto suo, ha chiesto provocatoriamente a Valerio se fosse attratto dal corpo di Gemma, proponendo ironicamente di prenotare una camera matrimoniale per fargli consumare la loro passione. Nonostante ciò, Gemma ha dichiarato di voler procedere con cautela. Barbara De Santi ha definto Valerio la versione italiana di Mr. Bean.

Due dame per l'ex corteggiatore

Nel secondo segmento del Trono Over, Mario Cusitore si è ritrovato davanti le due dame con cui era uscito la sera precedente: Morena e Margherita. Con Morena ha trascorso un piacevole pomeriggio, culminato in un aperitivo. Dopo averla accompagnata in albergo, Mario è uscito con Margherita, con la quale ha cenato, ballato e fatto un giro fino alla Fontana di Trevi, rientrando in albergo all'una di notte.

Durante la discussione, è intervenuto Diego Tavano, anch'egli interessato a Margherita. I due erano usciti a cena nei giorni scorsi, ma la serata è stata breve poiché la dama si era detta stanca e guardava spesso l'orologio. Il cavaliere ha chiesto alle donne del parterre di essere più sincere, dicendo: "Non c'è nulla di male se non ti piaccio, ma dimmelo subito, siate più oneste." Il discorso sembrava rivolto soprattutto a Margherita. Alla fine, Mario ha ballato con Morena e, secondo le anticipazioni, il loro percorso prenderà una piega più intensa.

Un amore nato a Uomini e donne

Nella parte finale del programma sono entrati in studio Teresa Langella e Andrea Dal Corso, freschi sposi che si sono conosciuti proprio nel dating show nel 2018. Lei era tronista, e lui era sceso per corteggiarla. Durante la scelta finale, però, Andrea le disse di no, ma col tempo la situazione è cambiata. "In chiesa ha fatto un'ora e mezza di ritardo, me l'ha fatta pagare tutta," ha scherzato Andrea.

Teresa ha poi letto una lettera dedicata a Maria De Filippi, ringraziandola per averle cambiato la vita e sottolineando come, quando c'è amore, si superano tutte le differenze. In molti, inizialmente, non credevano nella loro coppia, esclusa Tina Cipollari, che oggi ha rivendicato il suo giudizio positivo su Andrea: "Perché io non mi sbaglio mai," ha detto, guardando verso il parterre degli uomini, in particolare verso Mario Cusitore.