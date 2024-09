Uomini e Donne anticipazioni 30 settembre: Mario fa una rivelazione scioccante, Martina va in esterna con Ciro

Oggi, negli studi della Fascino, si è svolta una nuova e movimentata registrazione di Uomini e Donne, ricca di colpi di scena e momenti inaspettati. Il programma è ormai entrato nel vivo, i quattro tronisti, Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli, hanno iniziato a portare in esterna le persone scese sul parterre per conoscerle. Le anticipazioni sono state fornite da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram.

Trono Over

Mario Cusitore ha scatenato il caos in studio confessando di essere stato a letto con Morena Farfante. La rivelazione ha inevitabilmente generato tensioni, soprattutto perché lo speaker radiofonico, ex corteggiatore di Ida Platano, ha anche annunciato di aver chiuso definitivamente la sua frequentazione con la dama Margherita Aiello, lasciando tutti senza parole.

Nonostante l'atmosfera tesa, la sfilata prevista si è svolta regolarmente, e a trionfare è stato Diego Tavani. L'assenza di Armando Incarnato è stata notata, ma non ha impedito alla puntata di proseguire con ritmo. Alcune segnalazioni arrivate a Lorenzo Pugnaloni, parlavano della presenza in studio di Lino Giuliano e Alessia Pascarella come ospiti, ma la loro partecipazione non era prevista per oggi.

Francesca Sorrentino è andata in esterna con Paolo

Trono Classico

Tra i momenti più leggeri della registrazione, spicca l'esterna tra la tronista Martina De Ioannon e Ciro, che aveva già portato fuori una volta. Durante l'incontro, i due si sono divertiti facendo karaoke, Martina ha ribadito che si è trovata molto bene con lui, dopo la prima esterna aveva detto: "è una bella scoperta".

Nella registrazione precedente, Francesca aveva mandato a casa Gabriel e aveva chiesto alla redazione di far tornare Paolo, un corteggiatore che aveva inizialmente eliminato. Oggi, Paolo ha finalmente avuto la sua opportunità, essendo stato portato in esterna dalla tronista. La registrazione ha offerto un mix di emozioni contrastanti, tra momenti di forte tensione e altri più distesi.