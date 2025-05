Uomini e donne, Gemma contro tutti: “Arcangelo privo di morale, Marina e Cinzia ridicole”

Mentre ci avviciniamo alla conclusione di questa intensa stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi continua a regalare colpi di scena. Le puntate sono ormai tutte registrate, compresa l'attesissima scelta tra del tronista Gianmarco Steri, e il clima in studio si fa sempre più acceso.

Una scelta che spiazza tutti: caos nel Trono Over

Anche l'appuntamento di oggi si è aperto con uno scontro acceso che ha visto protagonisti Arcangelo, Gemma, Marina e Cinzia. Dopo un avvio di conoscenza con la Galgani, il cavaliere ha improvvisamente cambiato rotta dichiarando un interesse per le altre due dame. Una rivelazione che ha fatto infuriare Gemma, scatenando una vera e propria bufera in studio.

"Siete penosi tutti quanti. Tu Arcangelo per primo che sei privo di morale - ha esordito la dama piemontese - Tu Cinzia sei una dal bacio facile, e Marina che invece diceva che il bacio era importante. Non capisco voi due da dove siete uscite", ha tuonato Gemma, senza risparmiare nessuno.

Marina

Arcangelo ha preferito restare in silenzio, Marina, al contrario ha prontamente reagito: "Come ti permetti di dire che siamo penosi? Ma tu ti sei mai chiesta quanto sei penosa per quello che hai fatto fino a un minuto fa?" Gemma però non ha arretrato di un passo, ribadendo di essere una donna coerente e con dei principi.

La delusione di Gemma nei confronti di Arcangelo è apparsa evidente. Durante il confronto, la dama torinese ha fatto notare al cavaliere quanto fosse rimasta ferita dal suo atteggiamento, accusandolo di aver minimizzato e persino smentito il loro primo incontro. Gli ha detto che, a suo avviso, aveva compiuto la cosa peggiore in assoluto, rinnegando quel momento così importante per lei, e ha aggiunto di non essere riuscita a perdonarlo per questo.

La dama ha confidato di essere stata malissimo durante la notte proprio a causa di quanto accaduto. Gemma ha poi chiesto alla regia di mostrare una foto di quel momento, inviata alla redazione: "Eravamo bellissimi. Guardate le mani, il linguaggio del corpo. Non mi sono inventata nulla", ha detto visibilmente commossa.

I dubbi di Tina e Gianni

In un crescendo di tensione, Arcangelo ha deciso di dare l'esclusiva a Marina, la quale, però, di fronte alle critiche ricevute ha chiesto del tempo per riflettere. Una scelta che ha scatenato la reazione di Tina Cipollari, la quale ha duramente criticato Marina, affermando che non avrebbe più dovuto chiedersi il motivo per cui l'aveva definita una donna inutile. Ha aggiunto di non aver mai assistito a una scena tanto patetica e ridicola, accusando entrambi di essere falsi.

Sulla stessa linea l'altro opinionista, Gianni Sperti che non ha risparmiato critiche ad Arcangelo e Marina. "Voi due vi siete messi d'accordo al telefono per fare questa scenetta. Ieri lui bacia Cinzia e Marina se ne va infuriata, oggi la ribacia e poi chiede una seconda chance? Ma noi non ci caschiamo ".