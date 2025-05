Uomini e Donne, Cosimo Dadorante sorprende: "Sento ancora Tina, magari ci rivedremo"

L'edizione 2024/2025 di Uomini e Donne si avvia alla conclusione, ma tra i momenti più divertenti e inaspettati della seconda parte di stagione non possiamo non citare la frequentazione tra Tina Cipollari e Cosimo Dadorante, l'imprenditore che ha deciso di corteggiarla in trasmissione, dando vita a un siparietto tanto curioso quanto genuino. Intervistato da CasaLollo2, Cosimo ha raccontato retroscena, emozioni e dettagli inediti su quella che, a suo dire, è stata una delle esperienze più belle della sua vita.

L'inizio del corteggiamento

Cosimo ha spiegato che a motivarlo a scrivere al programma è stata proprio la personalità di Tina: "Mi ha spinto lei, Tina, il suo essere quella donna che ha raggiunto tutto da sola. Una donna intelligente, che non ho mai incontrato prima. È stato un onore portarla a cena, ringrazierò sempre per la persona fantastica che è".

Un amore platonico e profondo, fatto di rispetto e gesti concreti: tra i momenti che ricorda con più emozione c'è la prima cena, durata quasi un'ora e condensata in pochi minuti in TV, durante la quale ha avuto la conferma di trovarsi davanti a una donna con un grande cuore.

Tina e Cosimo a Madrid

Regali di lusso? "Tutto di tasca mia"

Non sono passati inosservati i regali costosi fatti a Tina - tra viaggi, oggetti di lusso e sorprese, e gran parte del pubblico si è chiesto se dietro ci fosse la produzione. Cosimo ha chiarito: "Assolutamente tutto mio. Lo rifarei un milione di volte. Per me corteggiare una donna significa anche questo. È stato un onore avere accanto una grande donna".

Il corteggiatore ha ammesso di aver ricevuto visibilità grazie all'esperienza, ma ha sottolineato che i gesti nascono da una volontà autentica di rendere felice una persona: "Voler bene a una donna è renderle la vita migliore. L'uomo si deve occupare della donna. Oggi quell'uomo lì, quello di una volta, manca".

L'ulivo in regalo e un legame che continua

Cosimo ha anche rivelato di aver mantenuto un ottimo rapporto con Tina e di averle fatto recapitare un regalo speciale: "Le ho inviato un ulivo del Salento, che pianterà nel suo giardino come ricordo della nostra amicizia. Ci sentiamo ancora, magari faremo delle serate insieme. Non smetterò mai di ringraziarla per ciò che ha fatto per me".

Non è mancata una riflessione sulla notorietà dell'opinionista: "Tina è conosciuta a livello mondiale. Ci fermavano ovunque. Le critiche? Non le merita. Se qualcuno si è sbilanciato, sono stato io. La colpa non è sua". Cosimo ha anche parlato dello storico rapporto tra Tina e Gemma Galgani, spesso visto come ostile.

"Tina vuole un bene immenso a Gemma. Quando l'attacca, lo fa perché le vuole bene. Sono come sorelle, si amano e si odiano". Infine, ha rivelato quali partecipanti del parterre over gli sono rimasti nel cuore: "Mi è piaciuta Sabrina, molto dolce. Degli uomini, non ho apprezzato Arcangelo: Tina meritava rispetto, non risposte aggressive. A una donna si risponde con eleganza".