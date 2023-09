Uomini e donne: Gemma fa il bagno in piscina vestita e Maria De Filippi da la sua sentenza

Gemma Galgani si è presa la scena della puntata di Uomini e Donne di oggi, la dama durante un'esterna ha fatto il bagno in piscina vestita.

Nella puntata del 15 settembre di Uomini e donne Gemma Galgani è stata la protagonista del Trono Over, la dama piemontese ha girato la sua prima esterna con Maurizio, il suo nuovo corteggiatore, regalando al pubblico un bagno in piscina vestita. Oggi Maria De Filippi ha anche chiarito il mistero del post condiviso da Aurora Tropea su Instagram.

La puntata di ieri di Uomini e Donne è stata caratterizzata da un litigio tra Aurora Tropea, Gemma Galgani e Gianni Sperti. L'opinionista e la dama piemontese avevano affermato che Aurora aveva condiviso su Instagram un commento molto offensivo su Gemma. La discussione era andata avanti per circa 15 minuti, tanto che la stessa Maria De Filippi si era detta stufa dell'andazzo che aveva preso la puntata.

Oggi Maria De Filippi ha sentenziato che, secondo gli esperti della redazione e quelli del web consultati, non è possibile confermare in modo definitivo che sia stata Aurora a pubblicare la storia su Instagram oggetto della discussione.

Dopo questa parentesi, è stata fatta vedere l'esterna di Gemma con Maurizio, considerata da tutto il popolo del web il momento clou del dating show di oggi, il suo corteggiatore, Maurizio, a cui Gemma aveva dato il numero perchè era stata colpita da lui "oggi ho sentito un incastro di intesa mentale", gli ha detto durante l'esterna. Un incontro che Gemma ha condito con doppi sensi, come quando riferendosi al girasole avuto in dono, ha detto: "Mi piace, guarda com'è dritto".

Nel luogo in cui Gemma e Maurizio si sono incontrati, è stata messa a disposizione una piscina per la coppia. Gemma ha colto l'opportunità di tuffarsi nell'acqua vestita, nonostante Maurizio le avesse promesso come ricompensa solo la sua stima e ammirazione.

Nello studio, Maurizio ha ammesso che l'uscita con Gemma è stata positiva, dicendo: "Ho trovato una donna autoironica che ha giocato sui doppi sensi, ma tutto nell'ambito dell'accettabile. Lei mi incuriosisce, poi vedremo."