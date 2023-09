Uomini e Donne, l'ira di Maria De Filippi contro Aurora Tropea: 'Sono stufa'

L'ira di Maria De Filippi si è abbattuta su Aurora Tropea, una delle dame del Trono Over di Uomini e donne. La conduttrice del dating show è esplosa dopo l'ennesima polemica che ha coinvolto Aurora, Gemma Galgani e Gianni Sperti.

Durante la puntata, Gemma Galgani ha accusato Aurora di averla insultata su Instagram condividendo un post ritenuto da tutti vergognoso. Nel commento scritto su questo social network, Gemma era stata etichettata come "_poco di buono_". Aurora ha cercato di dissociarsi dalla situazione sostenendo che non era stata lei a scrivere quella frase. Tuttavia, Gianni Sperti, dopo aver effettuato delle verifiche sul social, ha confermato che Aurora aveva effettivamente condiviso quel commento. A questo punto, la discussione è sfociata in una situazione molto tesa.

"Queste sono parole volgari" ha sottolineato Gianni, mentre Aurora dava della bugiarda a Gemma: "Tutti sanno che sei una bugiarda Gemma", mentre Sperti ha continuato a parlare contro Aurora: "Parla di una donna come se fosse una poco di buono" ha concluso Gianni. A questo punto è intervenuta Maria De Filippi che si è detta stufa dei teatrini messi in piede da Aurora. Maria ha ricordato che Aurora, dopo la puntata, è andata a litigare con Gemma facendosi seguire dalle telecamere

La prima sfuriata della nuova stagione di Maria Di Filippi

"Non dovresti litigare con Gemma davanti alle telecamere dopo la puntata," ha rimproverato la conduttrice ad Aurora, che aveva chiesto di cambiare argomento. "Questo diventa il contenuto della puntata, quindi ne parleremo qui. Pensi davvero che io voglia dedicare 16 minuti a questo argomento? Immagina quanto sono stufa. Continui a fare queste cose. Le discussioni andrebbero affrontate al di fuori delle telecamere se non vuoi che se ne parli in pubblico", ha continuato la De Filippi. "La verità è che voi avete una forte attrattiva per le telecamere, altrimenti non si spiega il motivo di litigare con le telecamere accese dopo la puntata. Potevate chiamarvi al telefono e qui non se ne sarebbe discusso", ha concluso la conduttrice.