Uomini e Donne, Gemma: baci appassionati con Arcangelo mentre Gianmarco e Francesca piangono durante l'esterna

Tra baci appassionati, gelosie e sorprese inaspettate, la puntata del 18 aprile di Uomini e Donne ha regalato grandi emozioni. Dal ritorno di Gemma Galgani e del suo nuovo cavaliere al trono classico, dove Gianmarco Steri sembra ancora non aver trovato il bandolo della matassa mentre le sue corteggiatrici appaiano sempre più inquiete.

Trono Over

L'ultima puntata di Uomini e Donne - prima della pausa del weekend, con il ritorno previsto per martedì prossimo - si è aperta con una protagonista storica del Trono Over: Gemma Galgani. La dama torinese sta vivendo una nuova frequentazione con Arcangelo e, almeno per ora, le cose sembrano andare a gonfie vele. I due si sono lasciati andare a un momento di tenerezza, anzi, a quanto pare ben più di uno. "Baci appassionati", ha sottolineato con enfasi la stessa Gemma, lasciando intendere che tra loro potrebbe nascere qualcosa di importante.

A seguire, spazio a Sebastiano che, dopo aver chiesto a Gloria Nicoletti di lasciare lo studio insieme (senza però successo), ha deciso di voltare pagina iniziando una conoscenza con Cinzia. È ancora presto per capire se tra i due ci sia feeling, ma il cavaliere sembra deciso a rimettersi in gioco.

Francesca Polizzi

Anche Giuseppe e Rosanna tornano protagonisti, ma con qualche ombra: lei non ha alcuna intenzione di dare l'esclusiva a Giuseppe e nel frattempo ha iniziato a conoscere Dennis. Inoltre, Rosanna non ha ancora digerito alcune vecchie tensioni con Fabio, contro cui sembra avere ancora il cosiddetto "dente avvelenato".

Un'esterna tra emozioni e... derby

Terminata la parentesi Over, la puntata si è accesa con il Trono Classico. In particolare, ha fatto discutere l'esterna tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi. La corteggiatrice ha sorpreso il tronista con un regalo molto personale: due biglietti per il derby Lazio-Roma. Un'esterna forte, che ha portato entrambi a commuoversi durante l'uscita. Le lacrime non sono mancate, e il legame tra i due sembra farsi sempre più intenso.

Tornati in studio, la reazione delle altre corteggiatrici non si è fatta attendere. Nadia, in particolare, è apparsa delusa e pronta a lasciare lo studio, convinta che tra Gianmarco e Francesca ci sia ormai qualcosa di troppo forte per competere ad armi pari. Anche Cristina ha avuto da ridire, con il tronista sempre più indeciso su quello che sarà il suo percorso futuro.