Uomini e donne: dissing tra Beatriz e Raffaella, due ex corteggiatrici che non vogliono essere dimenticate

Chi ha seguito il percorso di Brando Ephrikian a Uomini e donne ricorderà bene quanto fosse stato travagliato il suo trono, culminato nella scelta di Raffaella Scuotto dopo mesi di incertezza. Una decisione che ha deluso Beatriz D'Orsi, la 'non scelta', la quale, forse, non ha mai realmente voltato pagina. E oggi, a più di tredici mesi da quel giorno, tra le due ragazze sembra esserci ancora tanta, troppa tensione.

Dalle frecciatine alle accuse

Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando Raffaella ha risposto all'ennesima provocazione dell'ex rivale scrivendo nelle sue Instagram stories: "Mi vergogno, e non per le corna che dici io abbia. Mi vergogno per te." Una replica secca, che non ha tardato ad accendere la miccia. A stretto giro è arrivata la risposta di Beatriz, con un lunghissimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. L'ex corteggiatrice ha espresso senza troppi filtri il rancore ancora vivo nei confronti di Brando e della sua scelta, arrivando ad accusare l'ex tronista di presunti tradimenti e bugie, anche durante il programma.

Le parole di Beatriz

"So bene cosa mi è stato detto, da chi e in che modo. Serate di nascosto, con il cappuccio in testa, e alcune finite in compagnia di altre ragazze. Anche se non tutto può essere detto pubblicamente, la verità non cambia. Perché le prove possono essere presentate nelle sedi opportune, qualora fosse necessario. Senza problemi." Una dichiarazione forte, che lascia intendere di avere "informazioni privilegiate" sul comportamento di Brando, e che non esclude un eventuale confronto in sedi legali.

Raffaella e Brando dopo la scelta

La risposta (ironica) di Raffaella

La Scuotto ha scelto un tono decisamente più ironico per replicare, pubblicando una finta copertina di un libro intitolato: "Non sapevo che le mie corna disturbassero così tanta gente." Un titolo pungente, che riassume perfettamente il mood di questa querelle social che, a quanto pare, non ha ancora trovato un punto finale.

Tra accuse velate, allusioni e ironia tagliente, resta da capire dove stia la verità. Beatriz continua a insinuare che la relazione tra Brando e Raffaella sia stata tutt'altro che limpida, mentre Raffaella difende la sua posizione con sarcasmo e una buona dose di sicurezza. Una cosa però è certa: quando si tratta di Uomini e Donne, i colpi di scena non finiscono mai... neanche fuori dallo studio.