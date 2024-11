Uomini e Donne, Gemma a luci rosse, Martina scoppia a piangere e Francesca bacia un corteggiatore

Nel terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha provato a riportare in studio Gianmarco, mentre per Francesca Sorrentino è scattato il primo bacio della stagione. Nel Trono Classico Gemma Galgani ha provocato Fabio per essere baciata e Barbara De Santi ha detto addio al suo giovane corteggiatore.

Le dinamiche del Trono Over

La puntata si è aperta con Gemma Galgani al centro dello studio. La dama piemontese ha lasciato tutti a bocca aperta con un'esterna particolarmente provocante. Durante l'uscita con Fabio, Gemma si è prima tolta le calze, poi ha bendato il cavaliere, facendogli assaggiare del cioccolato attraverso le sue labbra. Successivamente, ha spalmato della panna sul naso e sulle guance di Fabio. Alla fine, tra i due è scattato il tanto atteso bacio.

In studio, Gemma, rispondendo a Maria De Filippi, ha ammesso a che le sue provocazioni erano mirate proprio a ottenere quel bacio che Fabio sembrava esitante a dare. Nel secondo blocco, dopo la delusione per la fine della relazione con Gabriele, Sabrina ha provato a voltare pagina frequentando Francesco. Tuttavia, durante l'uscita con quest'ultimo, la dama è scoppiata a piangere, dimostrando di essere ancora troppo legata al suo ex.

Gemma e Fabio ballano al centro dello studio

Tina Cipollari non ha esitato ad attaccare Sabrina, accusandola di usare Francesco e altri cavalieri per dimenticare Gabriele. La Cipollari le ha suggerito di prendersi una pausa dal programma per chiarirsi le idee. Gianni Sperti, invece, ha difeso Sabrina, dando vita a un acceso dibattito con Tina.

Nella discussione si è inserita anche Barbara De Santi, che sembra interessata a Gabriele e ha appoggiato l'opinione della Cipollari. Barbara De Santi ha annunciato di aver chiuso la conoscenza con Orazio, il giovane cavaliere sceso per lei nella puntata precedente. Come aveva previsto la stessa Barbara, la differenza d'età ha avuto un peso, portandola a decidere di interrompere la frequentazione.

Le troniste e i loro corteggiatori: tra delusioni e nuovi baci

La tronista Martina De Ioannon ha vissuto momenti di difficoltà dopo che Gianmarco, uno dei suoi corteggiatori, ha deciso di lasciare il programma, convinto che lei lo stesse prendendo in giro, soprattutto dopo il bacio tra Martina e Ciro nella registrazione precedente. Nonostante sia andata a recuperarlo, Gianmarco non è ancora tornato in studio.

Martina, visibilmente provata, si è lasciata andare alle lacrime, chiedendo ai ragazzi di corteggiarla con sincerità senza farla sentire sempre in dovere di rincorrerli. Intanto, l'altro tronista, Francesca Sorrentino, ha vissuto un momento positivo con Gianmarco (omonimo del corteggiatore di Martina): tra i due è scattato un bacio durante l'esterna. In studio, Gianmarco ha anche fatto un regalo a Francesca, consolidando il loro rapporto.