Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione del 19 novembre: Un tronista e un cavaliere vanno via

Si è appena conclusa la seconda registrazione settimanale di Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì su Canale 5. Nelle riprese di oggi Alessio è rimasto senza corteggiatrici e Maria De Filippi lo ha invitato a lasciare il programma, poco dopo anche Mario Cusitore ha seguito le orme del tronista. Le anticipazioni fornite da IsaeChaia rivelano tutti i dettagli della giornata.

Trono Classico: Alessio perde tutto

Il tronista è stato il centro di un vero terremoto emotivo e crollo di credibilità. Nella registrazione di ieri era arrivata una segnalazione su Alessio che era stato avvistato in locali pubblici in compagnia di una ragazza estranea al programma. Oggi è stato mandata in onda un video post-registrazione dove il tronista discute con le sue corteggiatrici e conferma di essere uscito con amici, pur sapendo che i tronisti non possono frequentare locali. Claudio della redazione lo smaschera, ricordando che aveva dichiarato di andare a cena con i genitori.

Le corteggiatrici, deluse e arrabbiate, lo abbandonano tutte. Jenny lo accusa di mancanza di rispetto, mentre un'altra svela che Alessio è stato più volte in compagnia di Mario Cusitore per "compleanni di amici". Maria De Filippi, ironica, commenta: "Ammazza quanti compleanni avete!". Gianni Sperti si unisce alla critica, e Maria decide di chiudere la questione: "Non hai più corteggiatrici, è meglio che vai via." Alessio lascia lo studio, seguito da Mario, che abbandona sostenendo che nessuna delle dame presenti lo interessa.

Rimanendo nel Trono Classico, Francesca ha condiviso un'intensa esterna in camerino con Paolo, scoprendo lati di lui che le piacciono molto. Tuttavia, questa attenzione ha spinto Gianmarco, un altro dei suoi corteggiatori presenti in studio, a lasciare lo studio infuriato. Francesca lo ha seguito, cercando di placare la situazione.

Martina De Ioannon ha deciso di portare in esterna solo Gianmarco, lasciando da parte Ciro. Con Gianmarco si è creata un'atmosfera intima e serena, e in studio Martina ha ammesso:"Mi sei mancato tanto, con te parlo di cose quotidiane, mentre con Ciro manca questa connessione." Ciro, pur dispiaciuto, ha concordato.

Trono Over: Amori, dubbi e triangoli

Gemma ha vissuto un momento romantico con Fabio, culminato in un bacio e nella dichiarazione d'amore di lui: "Ti amo. Tuttavia, in studio, la dama ha ammesso di vivere un sentimento più platonico e di percepire Fabio "spinto" davanti alle telecamere ma distaccato a telecamere spente. Un siparietto comico con Tina e Gianni ha alleggerito la tensione, ma la coppia ha confermato che trascorrerà la serata insieme.

Sabrina continua la conoscenza con Diego, con cui ci sono stati momenti di passione, e con Maurizio, che nel frattempo si divide tra lei e Gloria. Quest'ultima, però, ha scoperto che Maurizio è interessato anche a Morena, per cui ha organizzato un ingresso a sorpresa con un mazzo di rose. La rivelazione ha infastidito Gloria e le altre corteggiatrici, che hanno deciso di chiudere con Maurizio, lasciandolo solo al centro dello studio.