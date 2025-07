Uomini e Donne, Francesca Sorrentino contro Gianmarco Meo: "non sono una coglli*na o una stupida"

L'ex tronista non le manda a dire e accusa l'ex corteggiatore di aver usato la sua immagine per scopi commerciali. Minaccia vie legali: il motivo della furia di Francesca Sorrrentino.

Un'accesa disputa social sta infiammando il panorama televisivo italiano, con Francesca Sorrentino, ex tronista di Uomini e Donne, al centro di una polemica rovente che la vede scontrarsi duramente con il suo ex corteggiatore, Gianmarco Meo. La vicenda, esplosa nelle ultime ore, getta nuova luce sulle dinamiche post-programma dei volti noti del dating show di Maria De Filippi.

Il percorso di Francesca sul trono di Uomini e Donne era stato contrassegnato da una ricerca di autenticità e dalla difficoltà nel riporre piena fiducia nei suoi pretendenti. In particolare, la sua diffidenza verso Gianmarco, che pur si presentava come un ragazzo dai "sani valori", sembra oggi trovare una sua amara conferma.

Francesca Sorrentino all'attacco: "La mia immagine non sia più associata alla vostra!"

La scintilla che ha acceso lo scontro è stata una serie di pubblicazioni su Instagram da parte di Gianmarco Meo e del suo entourage. Francesca Sorrentino ha denunciato con veemenza l'uso improprio della sua immagine e del suo nome per fini commerciali, senza alcun consenso. L'ex tronista ha puntato il dito contro alcuni reel contenenti frasi che ha definito "offensive e allusive", come "A quella gli ho fatto la torta in differita" e "Quella è andata con l'ex dell'ex". Tali espressioni, a suo dire, avrebbero gravemente leso la sua reputazione.

Gianmarco Meo

Le allusioni sembrano riferirsi ai recenti pettegolezzi che hanno visto Francesca protagonista al matrimonio di Gabriela e Giuseppe di Temptation Island, dove ha incontrato Manuel Maura, suo storico ex fidanzato, e Gianluca Costantino, un altro ex corteggiatore. Nonostante Francesca e Manuel abbiano smentito categoricamente un riavvicinamento, Gianmarco avrebbe sfruttato la situazione per lanciare velate, ma dirette, provocazioni.

"Mi vergogno per questi video ed esigo che la mia immagine non sia più associata alla vostra," ha tuonato Francesca, visibilmente alterata. "Sono settimane che leggo cose di persone che pensano di poter parlare per mio conto. Ho sempre scelto di stare in silenzio, ma adesso basta. Le ultime frasi utilizzate nei miei confronti sono estremamente lesive della mia immagine: sono costretta a prendere gli opportuni provvedimenti."

Francesca ha inoltre rivelato di aver inizialmente tentato di giustificare il comportamento di Gianmarco, attribuendolo alla "delusione e rabbia" per la conclusione del loro percorso nel programma. Tuttavia, la situazione è degenerata, portandola alla drastica decisione: "Adesso basta, sono piena e stufa. Stare in silenzio non significa essere cogli.na o stupida. Alla vostra delusione non ci crede nessuno". L'ex tronista sembrerebbe dunque intenzionata a procedere per vie legali contro l'ex corteggiatore.

Martina De Ioannon

Il coro di solidarietà e l'intervento di Martina De Ioannon

A rinfocolare ulteriormente la polemica è giunto il supporto di un'altra ex tronista di Uomini e Donne, che ha espresso la sua solidarietà a Francesca, con cui ha condiviso parte del percorso. Attraverso una storia su Instagram, Martina De Ioannon ha lanciato una stoccata tagliente: "Anche le pulci hanno la tosse... Cosa non si fa per farsi notare". Un messaggio che sembra essere una chiara frecciatina a Gianmarco Meo, alimentando ulteriormente la tensione e il dibattito tra gli ex protagonisti del popolare dating show.