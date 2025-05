Uomini e donne: Francesca Polizzi: “Da mesi perseguitata da uno stalker, ora basta”

Francesca Polizzi, nota al pubblico per aver partecipato all'ultima parte della stagione di Uomini e Donne come corteggiatrice di Gianmarco Steri, è tornata sui social con uno sfogo toccante e carico di dolore. Dopo essersi ritirata dal dating show per un interesse non sbocciato con il tronista, oggi Francesca ha voluto condividere con i suoi follower una vicenda ben più seria: da mesi è vittima di stalking.

Lo sfogo social di Francesca Polizzi

Attraverso una lunga e intensa storia su Instagram, la giovane ha raccontato la sua esperienza, parlando apertamente del disagio crescente che sta vivendo a causa di una persona che, approfittando della sua esposizione mediatica, ha iniziato a perseguitarla. Parole, offese, insinuazioni e minacce che le hanno tolto la serenità, costringendola a rivolgersi alle autorità.

"Quando la gentilezza viene fraintesa. Ho cercato di restare in silenzio. Di ignorare. Di essere la persona matura che tanti si aspettano", scrive Francesca. "Ma oggi, che dovrebbe essere una giornata da dedicare a chi ci vuole bene, mi trovo ancora a leggere parole d'odio".

"Le autorità mi hanno detto: 'Chiama quando sarà sotto casa tua'"

La Polizzi ha spiegato che lo stalker in questione è una persona che conosce solo superficialmente e che risale alla sua infanzia. Nessun rapporto stretto, solo saluti formali per educazione. Una gentilezza scambiata per disponibilità, che ha portato l'individuo in questione - di cui non ha fatto il nome, ma che "inizia per R" - ad alimentare una campagna di odio pubblica contro di lei.

Francesca Polizzi a Uomini e donne

"Quando ho scelto di prendere le distanze, quella persona ha iniziato a costruire attorno a me una rete di bugie, insinuazioni e cattiverie gratuite. Pubblicamente. E continuamente", ha raccontato con amarezza. Francesca ha anche denunciato una mancanza di supporto da parte delle autorità, rivelando con amarezza il contenuto di una risposta ricevuta in questura: "Beh, quando verrà sotto casa tua chiamaci". Una frase che sintetizza l'impotenza in cui molte vittime si trovano di fronte a episodi di violenza psicologica e persecuzione.

Un messaggio forte: "Non dobbiamo più restare in silenzio"

"Sono stanca. Stanca di subire in silenzio, di convivere con la paura e con il peso dell'ingiustizia", ha dichiarato. "Perché sì, questo è un tipo di violenza. È una forma sottile, continua, logorante. Non lascia lividi visibili, ma colpisce ogni giorno".

Francesca Polizzi ha scelto di rendere pubblica la sua testimonianza non solo per denunciare quanto sta accadendo, ma anche per sensibilizzare l'opinione pubblica su un tipo di violenza che troppo spesso viene sottovalutata. Esporsi sui social, ha sottolineato, non significa accettare di essere aggrediti verbalmente o perseguitati.