Uomini e Donne, Gianmarco Steri sceglie Liane Arias tra le cento aspiranti corteggiatrici

La giovane romana sembra aver fatto subito colpo sul nuovo tronista che tra le cento ragazze in studio ha scelto proprio lei per ballare.

Nella puntata del 31 gennaio di Uomini e donne, lo studio è stato invaso dalle prime cento aspiranti corteggiatrici arrivate negli studi della Fascino per conoscere Gianmarco Steri, la non scelta di Martina De Ioannon. Anche Tina Cipollari ha conosciuto un suo nuovo corteggiatore, mentre Sabrina ha preso una decisione definitiva su Diego.

Le dinamiche del Trono Classico

La situazione tra Sabrina e Diego continua a essere altalenante. La dama, stanca dell'indecisione di Diego, ha scelto di voltare pagina e conoscere Giuseppe. Durante la puntata, ha raccontato di essersi scambiata un bacio con il nuovo cavaliere, annunciando anche di voler chiudere definitivamente con Diego. Quest'ultimo ha cercato di non mostrare alcuna reazione, ma i presenti in studio, compresa Maria De Filippi, sono convinti che ci sia rimasto male.

Gianmarco Steri: un'invasione di corteggiatrici

Dopo il segmento dedicato al Trono Over, Maria ha fatto scendere i tronisti, partendo proprio da Gianmarco Steri, che ha ricevuto un vero e proprio record di richieste: ben 8mila aspiranti corteggiatrici. Le prime 100 ragazze sono arrivate negli studi della Fascino a bordo di un pullman, accolte dagli amici del tronista.

Liane Arias e Gianmarco Steri ballano a Uomini e donne

"Sapevo di piacere per i miei modi gentili, ma non mi aspettavo un interesse così grande", ha commentato Gianmarco, visibilmente sorpreso dalla situazione. Le ragazze sono state fatte accomodare sulle gradinate alle spalle di Maria De Filippi. La prima selezione è avvenuta attraverso due distinti speed date. La maggior parte delle 100 ragazze è stata mandata a casa subito dopo, concludendo così la loro breve esperienza nel programma.

Alla fine, il tronista ha scelto di ballare con Liane, una ragazza di 22 anni di Roma, che si è presentata raccontando di studiare e lavorare. Liane è al terzo anno di Scienze Farmaceutiche Applicate e ha dichiarato di voler proseguire con la magistrale per diventare nutrizionista. Ha inoltre svelato di avere origini miste, con la madre francese e il padre sudamericano.

La presentazione di Liane Arias

La puntata si è aperta con il Trono Speciale di Tina Cipollari. L'opinionista ha deciso di interrompere la conoscenza con Cosimo, l'uomo che aveva scelto nella registrazione precedente, ritenendolo troppo giovane per lei. Oggi si è presentato un nuovo corteggiatore desideroso di conquistarla, ma neanche lui è riuscito a far breccia nel suo cuore. Tina ha ribadito di essere alla ricerca di un uomo di almeno 63 anni, preferibilmente over 70.