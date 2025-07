Temptation Island, Marco tenta la fuga ma la produzione lo blocca, poi lascia Denise “Mi ha umiliato”

La quarta puntata di Temptation Island, andata in onda mercoledì 23 luglio, ha segnato un punto di svolta per molte coppie. Diversi nodi sono venuti al pettine e i protagonisti del viaggio nei sentimenti si sono trovati davanti a scelte improrogabili. Tra loro, Denise Rossi Marco Raffaelli, insieme da quattro anni, si sono ritrovati al falò di confronto per decidere quale sarebbe stato il destino della loro relazione.

Dopo giorni di tensione e avvicinamenti sospetti, il confronto tra i due è stato inevitabile: Marco ha chiesto il faccia a faccia con la sua fidanzata, furioso per la crescente complicità tra Denise e il single Flavio Ubirti. Il risultato? Un addio amaro, lacrime e un ultimo abbraccio che non è bastato a ricucire lo strappo.

Denise sempre più vicina al tentatore, Marco perde il controllo

Già nelle scorse puntate, il Raffaelli aveva manifestato il suo disagio nel vedere la ragazza sempre più affiatata con il tentatore Flavio - che, secondo alcune indiscrezioni, potremmo vedere nella prossima stagione di Uomini e Donne. Ma questa volta ha raggiunto il limite. Dopo aver visto un video in cui la compagna dichiarava di essere felice accanto a Flavio e affermava che "Marco non sa cosa vuol dire amare", il ragazzo ha perso completamente la calma.

Flavio Ubirti

In preda alla rabbia, ha tentato di raggiungere il villaggio delle fidanzate, rievocando la celebre "fuga" di Ciro Petrone, ma è stato prontamente bloccato dalla produzione. "È una delusione unica 'sta donna", ha sbottato, distrutto dalle immagini che ritraevano Denise a suo agio con il single, mentre lo paragonava a un ragazzo immaturo. Dopo averla vista ridere, confidarsi e addirittura cantare per Flavio Più bella cosa di Eros Ramazzotti - canzone simbolo della loro storia - Marco ha deciso di affrontarla faccia a faccia: "Voglio vederla adesso", ha detto con rabbia e dolore.

Il falò tra accuse, ferite e parole pesanti

Davanti a Filippo Bisciglia, Marco si presenta visibilmente scosso: "Mi hai paragonato a un 24enne, mi hai sminuito, umiliato. Non ti vergogni nemmeno un po'?", le rinfaccia, facendo riferimento alle attenzioni riservate da Denise a Flavio. Lei prova a difendersi, sostenendo di non aver mai mancato di rispetto alla loro storia, ma di aver solo cercato di capire cosa non funzionasse più tra loro.

Marco, però, non accetta spiegazioni: "Tu sei leggera. Vieni qui e ti costruisci una relazione con un altro", le dice senza mezzi termini. Nel confronto emergono ferite profonde: Il giovane ricorda i sacrifici fatti per amore, come il trasferimento da Ibiza a Roma per aprire insieme un B&B, o il sostegno economico per la cameretta del figlio di lei. Denise, invece, lamenta di non essersi mai sentita amata fino in fondo: "Tu sei stato felice vedendomi infelice?", domanda con gli occhi pieni di lacrime.

Denise e Marco

Marco sceglie di uscire da solo: "L'amore senza rispetto non basta"

Nonostante le suppliche di Denise, che afferma: "Sei la mia vita, magari hai solo bisogno di tempo", Il fidanzato(o ex?)non cambia idea. Il dolore ha scavato troppo a fondo. "Sono stato troppo male, non riesco a superarlo. Non credo più nelle basi della nostra relazione", confessa, visibilmente provato.

Dopo ben tre conferme, Marco lascia il falò da solo. Denise resta seduta, devastata, con le lacrime agli occhi. Filippo Bisciglia cerca di consolarla: "Vedo che anche tu sei molto innamorata". Ma l'ultima parola spetta a Marco: "Avresti dovuto pesare le parole. Fanno male".