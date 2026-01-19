Uomini e Donne, Flavio Ubirti oggi sceglie tra Nicole e Martina: “Non so cosa aspettarmi"

Oggi è il gran giorno della scelta: tra tensione ed emozione, Flavio racconta i suoi stati d'animo, pronto a vivere ogni istante senza troppi pensieri e mostrarsi per quello che è.

Oggi, su Canale 5, è il gran giorno: Flavio Ubirti svelerà finalmente la sua scelta a Uomini e Donne. Dopo settimane di emozioni, colpi di scena e momenti intensi, il tronista si prepara a prendere una decisione che tutti aspettano con il fiato sospeso.

Flavio Ubirti: tra emozione e nostalgia

Flavio non nasconde la sua agitazione: "Ci siamo! Sono un po' agitato, un po' emozionato, però è sicuramente meglio dei giorni appena trascorsi. Quest'ultima settimana è stata ricca di emozioni sicuramente belle, ho un po' di nostalgia già a pensare al dopo, però sicuramente... a pieno."

Il tronista ammette di non sapere cosa aspettarsi e di voler vivere ogni istante senza troppi programmi: "Voglio vivermela in pieno senza farmi troppi pensieri e vediamo come va."Nonostante il suo carattere generalmente razionale, Flavio è pronto a lasciarsi sorprendere: "Io difficilmente sono uno che si emoziona, sono molto tranquillo, razionale, però oggi forse succede di tutto."

Ripercorrendo il suo percorso, Flavio racconta di aver affrontato un inizio difficile, ma di essere riuscito a mostrarsi per quello che è realmente: "Sono molto orgoglioso del percorso che ho fatto... poi col passare del tempo mi sono tranquillizzato, mi sono sentito più sicuro e mi sono lasciato andare. Sono contento anche di essere stato coerente con la persona che sono anche quando ero un po' più in difficoltà." Dopo notti di insonnia, finalmente Flavio ha dormito un po' di più: "Poteva andare peggio stanotte!"

Le due corteggiatrici: emozioni contrastanti

Anche le corteggiatrici non nascondono la tensione. Nicole, pur coltivando una speranza per sé, crede che Flavio possa scegliere Martina: "Penso che il carattere di Martina non sia adatto a quello di Flavio, ma chissà..." A dispetto di qualche rimpianto per non aver mostrato tutto di sé, Nicole è consapevole che, qualora non fosse la scelta, Flavio ha già visto i lati meno positivi e rimarrebbero solo quelli belli da scoprire. Martina, invece, ha dormito pochissimo, agitata ma soddisfatta: "Sono contenta di aver dato tutto quello che avevo da dare e di essere stata me stessa."

Chi sarà la scelta di Flavio?

Insomma, oggi assisteremo a un momento che promette emozioni forti e, forse, qualche lacrima. Chi sarà la fortunata scelta di Flavio? Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 e scoprirlo, ma se siete curiosi, potete dare uno sguardo alle nostre anticipazioni sulla scelta di Flavio.