Uomini e Donne, anticipazioni del 15 dicembre: Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta

Dopo settimane di esterne e confronti tra le ultime corteggiatrici, il tronista ha annunciato la sua scelta finale in studio, tra emozioni, applausi e il tradizionale lancio di petali di rosa.

Oggi 15 dicembre Flavio Ubirti ha scelto di lasciare Uomini e donne con Nicole Belloni. Nella registrazione del 9 dicembre, il tronista aveva annunciato la volontà di concludere il suo percorso sul trono entro le due settimane successive. Flavio aveva dichiarato di voler trascorrere un'intera giornata con Nicole e Martina Cardamone, facendo capire che già da allora Nicole sembrava avere un leggero vantaggio sulla sua rivale. Flavio aveva infatti definito Martina 'molto impostata' rispetto alla 'rivale'.

La scelta di Flavio Ubirti

Oggi, durante la registrazione del 15 dicembre, Flavio ha confermato la sua scelta, decidendo di lasciare il programma insieme a Nicole. Il suo trono, sebbene non abbia suscitato l'entusiasmo travolgente nel pubblico, è stato caratterizzato da coerenza, pacatezza e rispetto verso le corteggiatrici e gli altri protagonisti dello studio.

A differenza dei classici teatrini e litigi che spesso animano il parterre di Uomini e Donne e fanno discutere sui social, il percorso di Flavio si è distinto per una genuina ricerca di sentimenti concreti. Dopo il consueto "sì" di Nicole alla proposta del tronista, lo studio ha celebrato la nuova coppia con il tradizionale lancio di petali di rosa. La scelta conferma la chimica già evidente tra Flavio e Nicole durante le esterne, e chiude un trono lineare e rispettoso, lontano dagli eccessi e dalle polemiche che spesso caratterizzano il programma. Alla fine Flavio ha spiegato i motivi della sua scelta.

Chi sono i protagonisti

Flavio Ubirti, 24 anni, nato a Figline Valdarno (Firenze), è stato calciatore professionista (portiere) e modello. Prima di sedersi sul trono di Uomini e Donne ha partecipato come tentatore a Temptation Island e ha giocato anche con la Nazionale Under 17. Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Flavio ha frequentato diverse corteggiatrici, tra cui Elisa e Alessia. Nelle settimane finali del suo trono, le sue corteggiatrici rimaste erano Nicole Belloni e Martina Cardamone.

Flavio e Nicole: la scelta

Nicole Belloni, 27 anni, originaria di Milano, è influencer e si sta formando come posturologa e personal trainer. Anche lei ha avuto esperienze televisive precedenti, tra cui la partecipazione a Temptation Island. In quell'occasione, si era distinta per l'avvicinamento al fidanzato Alex Petri. A Uomini e Donne ha mostrato da subito una forte chimica con Flavio, portandolo alla scelta finale.