Uomini e Donne, ex corteggiatore dopo i video di Ciro Solimeno: “Il più pulito ha la rogna”

Ex corteggiatore commenta le rivelazioni sulla relazione fuori dalle regole di Martina De Ioannon con Ciro Solimeno e polemizza con chi lo aveva criticato

Nuove polemiche scuotono il mondo di Uomini e Donne. Questa volta a intervenire pubblicamente è stato Gianluca Costantino, ex corteggiatore di Francesca Sorrentino, che sui social ha commentato i recenti sviluppi legati al trono di Ciro Solimeno e Martina De Ioannon. Le sue dichiarazioni arrivano dopo la pubblicazione dei video di Ciro, che hanno riportato alla luce una frequentazione avvenuta lontano dalle telecamere e in violazione delle regole del programma.

I retroscena emersi dai video di Ciro Solimeno

Secondo quanto raccontato da Ciro Solimeno, lui e Martina De Ioannon, all'epoca rispettivamente corteggiatore e tronista, si sarebbero frequentati in segreto durante quella edizione di Uomini e Donne. Un comportamento vietato dal regolamento del dating show di Maria De Filippi.

Ciro ha spiegato che tra i due ci sarebbero stati anche dei baci e che, proprio per il timore di essere scoperti dalla redazione, avrebbero poi deciso di interrompere questi incontri clandestini. Le rivelazioni hanno inevitabilmente scatenato un acceso dibattito tra fan e commentatori del programma.

Gianluca Costantino

L'intervento social di Gianluca Costantino

In questo contesto, Gianluca Costantino ha deciso di dire la sua con un messaggio pubblicato sui social, che molti hanno interpretato come una frecciata al programma e alle critiche ricevute in passato: "Meno male che alla fine ero io quello finto. Rimango della mia filosofia: Il più pulito ha la rogna. Sono sempre più grato ai valori che mi sono sempre stati dati. Sempre a testa alta". Uno sfogo che sembra voler rivendicare la propria correttezza, alla luce delle recenti rivelazioni.

Perché Gianluca Costantino è stato criticato a Uomini e Donne

Il percorso di Gianluca a Uomini e Donne è stato spesso messo in discussione. Fin dal suo ingresso, su di lui si sono concentrati diversi dubbi: