Uomini e Donne: Flavio Ubirti non sceglie Martina: "Mi sciolgo quando ti guardo, ma non siamo compatibili"

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, lunedì 19 gennaio, è stata trasmessa la prima parte della scelta di Flavio Ubirti. Il tronista ha concluso il suo percorso decidendo di interrompere la conoscenza con Martina Cardamone, ecco cosa ha detto il tronista alla sua non scelta. Domani Flavio lascerà il programma con Nicole Belloni.

L'ingresso in studio e i momenti salienti

Durante la puntata, Flavio Ubirti è entrato in studio accompagnato dai familiari. Sono stati mostrati i momenti principali del suo percorso con le corteggiatrici Nicole Belloni e Martina Cardamone. Maria De Filippi ha commentato il comportamento del tronista: "Sei stato decretato il tronista più educato possibile", ha detto facendo riferimento ai modi che l'ex tentatore ha avuto durante questi mesi.

Successivamente sono andate in onda le ultime esterne con le due corteggiatrici. Al termine delle clip, Nicole non è riuscita a trattenere le lacrime: "Sei una persona stupenda, sono stata bene e male. Mi dispiace che, parlando con un'amica, mi ha detto che ti ho ti ho fatto vedere la parte più brutta di me".

Martina Cardamone

Flavio traccia un bilancio della sua esperienza

Subito dopo Flavio ha salutato entrambe prima di rivolgersi a Maria De Filippi e al pubblico per fare un bilancio della sua esperienza nel programma. Il tronista ha ripercorso le difficoltà dei primi giorni, il cambiamento vissuto, la rinuncia al calcio per iniziare questo percorso e ha definito l'esperienza come significativa per la sua crescita personale.

"Sono partito sicuro, poi ho trovato difficoltà perché non mi sentivo me stesso" e "poi sono cambiate le cose, sono entrate in ballo le emozioni. Ho vissuto tanti momenti di gioia, ma sono giunto ora alla fine del percorso pensando che è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Sono davvero orgoglioso di me".

Il discorso finale a Martina Cardamone

La prima corteggiatrice chiamata in studio per il discorso finale è stata Martina Cardamone. Flavio ha spiegato che inizialmente tra loro c'era sintonia, ma che nel tempo sono emerse differenze caratteriali e difficoltà nella comunicazione. Dopo aver valutato il percorso, ha dichiarato che tali differenze lo hanno portato a non sceglierla, ritenendo che una relazione avrebbe potuto creare problemi a entrambi.

"Quando ti guardo mi sciolgo, ma voglio una persona che abbia compatibilità di carattere con me importante". "Nessuno dei due è sbagliato, ma non voglio andare incontro a una situazione che ci farebbe del male. Ho provato cose vere, quando sorridi sei bellissima", ha concluso prima di salutarla.