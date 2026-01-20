Uomini e Donne: Flavio sceglie Nicole e le dice “Voglio vivermelo fuori da qui”

Mentre Flavio apre il cuore a Nicole, Gemma continua a inseguire Mario tra lacrime e speranze: emozioni e colpi di scena a non finire nello studio di Uomini e Donne

La puntata di ieri di Uomini e Donne si era chiusa con un colpo di scena solo fino a un certo punto: Flavio Ubirti aveva comunicato a Martina Cardamone che non sarebbe stata lei la sua scelta. Un addio educato, senza troppi fronzoli, ma con il classico retrogusto amaro che il programma sa servire molto bene. Oggi, però, è arrivato il momento decisivo. L'ex tentatore ha chiamato in studio l'altra corteggiatrice, Nicole Belloni.

Flavio Ubirti sceglie Nicole Belloni: lacrime e petali in studio

Seduta di fronte al tronista, Nicole lo ha ascoltato ricordare il loro ultimo colloquio e soprattutto la famosa lettera: "Quando sono tornato a casa, due giorni fa, ho letto quella lettera che mi avevi dato e mi avevi detto di leggere prima della scelta. Nella parte finale dicevi: 'Se non sarò la tua scelta, tieni il mio braccialetto vicino a te, in un cassetto, in un angolo della tua macchina o in un vecchio cappotto. Magari un giorno lo ritroverai e ti ricorderai di me e di cosa potremmo essere stati'. Ecco, quello che potremmo essere fuori da qui io voglio vivermelo".

A quel punto Nicole è rimasta senza parole e in lacrime. Traduzione simultanea per il pubblico: scelta confermata, fazzoletti pronti. Subito dopo è scattato il bacio al centro dello studio, accompagnato dall'immancabile pioggia di petali rossi (che a Uomini e Donne non manca mai, anche quando magari servirebbe più realismo). Il pubblico applaude e i due lasciano lo studio con la speranza che la loro storia duri più della media delle ultime coppie del dating show. Impresa non impossibile, ma nemmeno scontata.

Flavio e Nicole: la scelta

Trono Over: Gemma non molla mai, ma proprio mai

Spazio poi al Trono Over e alla proverbiale tenacia di Gemma Galgani, che andrebbe ormai premiata con una targa alla perseveranza. Nonostante i ripetuti "no" di Mario Lenti, la dama continua a provarci, convinta che prima o poi il cavaliere confesserà quella verità che, secondo la Galgani, solo lei ha capito: Mario sarebbe perdutamente innamorato di Gemma, ma troppo spaventato per ammetterlo.

Una trama che si ripete da tempo, ma che Gemma recita sempre con la stessa, incrollabile fiducia. Nel frattempo Mario continua a frequentare altre dame. Isabella ha deciso di dargli una chance, ma niente baci: la fiducia, per ora, resta chiusa in un cassetto. Forse accanto al famoso braccialetto di Nicole.

Trono Classico tra lacrime e scuse

Si torna infine al trono classico con Cristiana Anania. Qui l'atmosfera si fa decisamente più drammatica, anzi pesante: dopo una discussione con Ernesto Passero, la tronista scoppia in lacrime e così fa Passero. Una volta calmati, Ernesto chiede scusa, mentre sul led scorrono le immagini dell'uscita romantica tra Cristiana e l'altro corteggiatore, Federico Cotugno. Un montaggio che sembra dire tutto senza dire niente, ma che promette nuovi drammi per le prossime puntate.