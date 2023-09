Uomini e Donne, Federico Nicotera accusa Carola Carpanelli: 'Ho perso sette chili'

Oggi al centro dello studio di Uomini e Donne si sono seduti Federico Nicotera e Carola Carpanello, i due ex fidanzati si sono scontrati sui motivi della loro rottura. L'atmosfera in studio si è gradualmente riscaldata e lo scontro si è acceso, con accuse reciproche d interventi sia di Maria De Filippi che di Gianni Sperti.

Federico Nicotera e Carola Carpanello tornano a Uomini e donne

La prima a parlare è Carola Carpanelli, l'atmosfera all'inizio è tranquilla, la ragazza racconta che subito dopo la fine di Uomini e donne e la scelta di Federico Nicotera, lei si è trasferita a Roma e i due hanno iniziato da subito a convivere, poi qualcosa è andato male e lei ha deciso di andare via, facendo la valigia, senza salutare nessuno: "All'inizio, tutto sembrava andare bene, ma dopo circa due mesi sono emersi problemi, principalmente legati alle insicurezze di Federico. Queste insicurezze si manifestavano attraverso la gelosia e il desiderio di partecipare a tutte le decisioni nella nostra relazione. Inoltre, ci è stato un litigio prolungato a causa dello scambio di account Instagram con un altro ragazzo", ha raccontato l'ex coteggiatrice.

Sembra che tra i due, Federico Nicotera sia la persona più arrabbiata, forse a causa di come è finita la relazione o forse perché potrebbe ancora nutrire dei sentimenti per Carola. Tuttavia, l'ex tronista, sebbene sia sicuro dei suoi sentimenti, ha molti dubbi sui sentimenti di Carola. A proposito della gelosia di cui parlava la sua ex fidanzata, Federico ha detto: "Per me era un senso di protezione nei suoi confronti. Quando andava in discoteca con 10 sconosciuti, l'ho chiamata per farle sentire tranquilla. Sarebbe stato meglio se avessi semplicemente detto che non me la sentivo più. L'amore non scompare in pochi giorni. Ho perso 7 kg. Si è lamentata dei turni che facevo a lavoro, dicendo che era spesso sola. Sei uscita da qui felice perché avevi vinto. Hai goduto tutto l'entusiasmo. Ma dura solo due mesi e poi l'entusiasmo svanisce, lo dico anche a voi. Dopo due mesi, te ne sei andata? Volevi il manager e te l'ho trovato. Ogni problema che aveva le davo cinque soluzioni".

"Ero convinto di aver trovato una persona con cui poter condividere tanto, ci sono rimasto male. Chi è innamorato cerca un punto di incontro - ha continuato a sfogarsi Federico - Per sette mesi mi sono fatto chiamare cagnolino. Quando ho smesso, sono emersi tutti i problemi e te ne sei andata. Perché mi hai chiamato per accordarci prima di venire qui? Se hai la coscienza pulita, perché hai chiesto di concordare? Quando ho deciso di non accettare la richiesta di concedere un'intervista per evitare scandali, lei mi ha detto che stavo perdendo un'opportunità con un grande giornale. Non dovevi venire qui. Sei venuta solo per i tuoi interessi personali".

Gianni Sperti, da queste parole, ha avuto la conferma di quello che ha sempre pensato: Carola non è mai stata innamorata di Federico. L'intervento di Gianni provoca la reazione di Maria De Filippi che vuole evitare il "linciaggio" mediatico dell'ex corteggiatrice, anche perchè il pubblico in studio si è schierato con Federico: "A me sembra troppo. Può capitare di non provare più lo stesso sentimento per un ragazzo. Non era più innamorata, non sapeva come uscirne e quella sera è scappata".