Uomini e Donne, Federico Cotugno deluso da Cristiana? Le prime parole dopo la non scelta

Federico Cotugno si racconta a Witty TV dopo la non scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne: le prime parole dell'ex corteggiatore tra delusione e sincerità.

Oggi, su Canale 5, è andata in onda la tanto attesa scelta di Cristiana Anania, tronista di Uomini e Donne. Dopo un percorso intenso e ricco di emozioni, Cristiana è arrivata al momento decisivo con accanto i suoi due corteggiatori finali: Federico Cotugno ed Ernesto Passarello.

Le parole di Federico dopo Uomini e donne

Nel corso della puntata, i telespettatori hanno assistito a una scelta tutt'altro che semplice. Alla fine, però, Cristiana ha deciso di lasciare il programma insieme a Ernesto, lasciando Federico nel ruolo della non scelta. Subito dopo la messa in onda, sono arrivate le prime parole di Federico a Witty TV.

In studio, dopo il verdetto, Federico ha augurato a Cristiana tutta la felicità possibile. Davanti alle telecamere ha poi ripercorso il suo cammino nel dating show di Maria De Filippi: "Più di questo io non potevo fare. Non mi ero proprio posto il problema, ero iper tranquillo. Ero agitato ma in positivo, perché è una cosa bella".

Federico e Cristiana

" Sono stato veramente bene, ho provato emozioni e sensazioni forti che mi hanno spinto a dire che volevo uscire con lei dal programma. È qualcosa che mi ha fatto crescere e mi ha aiutato a scoprire Federico, a capire tante cose di me che fuori non avrei capito. Andrò avanti, proverò a capire se c'è qualcosa che posso avere sbagliato, ma non me ne faccio una colpa."

Il momento della scelta in studio

Poco prima, durante la scelta, il primo a essere chiamato in studio era stato proprio Federico. Cristiana lo aveva ringraziato per il percorso condiviso e per il rispetto dimostrato durante tutta l'esperienza: "Non mi hai mai rinfacciato niente, sono cresciuta tanto con te", ha dichiarato la tronista. Subito dopo, però, è arrivata la frase più difficile: "Ma credo che il mio cuore sia da un'altra parte."

Cristiana, visibilmente commossa e in lacrime, ha abbracciato Federico, che è apparso molto deluso e sul punto di lasciare lo studio. Prima di andare via, il corteggiatore ha però voluto dirle che sperava davvero di essere la scelta e che, grazie a lei, aveva riscoperto il desiderio di innamorarsi di nuovo. Dopo un ultimo, lungo abbraccio, i due si sono salutati.