Uomini e Donne, battaglia di gavettoni tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Dopo tanti anni, le due donne protagoniste di Uomini e Donne non riescono a non farsi la guerra. Al via uno scontro di gavettoni tra Tina e Gemma nella puntata del 4 marzo.

Martedì 4 marzo è andata in onda come sempre una puntata di Uomini e Donne, il format condotto da Maria De Filippi. È andato in scena uno scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani con tanto di gavettoni. Ad un certo punto, infatti, la Cipollari ha tirato un secchio d'acqua addosso alla dama, in seguito alla sfilata.

La Galgani si sarebbe vendicata e tra le due sono volate anche parole abbastanza pesanti. Il pubblico di Uomini e Donne è ormai abituato a questo genere di scontri tra le due donne che da tanti anni ormai sono le protagoniste indiscusse del programma. Cerchiamo di capire cosa è accaduto però nella scorsa puntata.

Tina e Gemma, è ancora scontro tra le due protagoniste di Uomini e Donne

Tina fa il gavettone a Gemma

Nella puntata del 4 marzo di Uomini e Donne, la dama pare si sia vendicata lanciando un gavettone alla nota opinionista, che non perde occasione per scagliarsi contro la Galgani. Tra le due, come spesso accade, è nata una discussione molto animata, proprio durante la sfilata a tema: "Rimarrai a bocca aperta". Gemma ha soltanto risposto alla provocazione e si è vendicata, visto che in primis era stata la Cipollari a tirarle un secchio d'acqua.

Gemma per l'occasione aveva portato in scena una versione di Venere, si è vestita di bianco e addosso aveva una conchiglia che faceva tanta "scenografia". A quel punto Tina avrebbe commentato dicendo: "Ti darei un 10 per il coraggio che hai di proporti in questo modo. La nonna di Venere. Ma le mutande le hai?".

Pungente e immediata è arrivata la replica della Galgani: "Sei stata tu l'ispirazione, visto che Venere è nata dalla spuma, io sono nata da un secchio d'acqua che mi hai tirato tu. Volevo dirti chi la fa l'aspetti, sei la mia musa ispiratrice". A quel punto Tina avrebbe lanciato un secchio d'acqua addosso a Gemma, la quale non si è di certo risparmiata e subito dopo ha lanciato un bicchiere pieno d'acqua contro la Cipollari.