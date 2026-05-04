Uomini e Donne, Ernesto sbotta dopo la rottura con Cristiana: “Tutto falso”

Le coppie nate nel Trono Classico di Uomini e Donne sembrano durare sempre meno, e anche quella formata da Cristiana Anania ed Ernesto Passaro non ha fatto eccezione. Durante il fine settimana, i due hanno annunciato ufficialmente la fine della loro relazione, arrivata dopo settimane di voci e segnali di crisi. Già in precedenza Ernesto aveva accennato a un 'periodo particolare' vissuto come coppia, lasciando intendere che qualcosa non stesse funzionando.

L'annuncio sui social: Cristiana rompe il silenzio

A confermare la rottura è stata Cristiana, che ha condiviso un video sui social per spiegare ai fan cosa è accaduto. L'ex tronista ha dichiarato: "Io ed Ernesto ci siamo ufficialmente lasciati. È già passata qualche settimana e ritengo giusto parlarne con voi. Ho ricevuto tanti messaggi in cui mi chiedete cosa sia successo, ma quando due persone prendono strade diverse, sono libere di fare ciò che vogliono."

Cristiana ha poi fatto riferimento anche ad alcune segnalazioni circolate online, relative a una presunta serata di Ernesto in un locale a Napoli, chiarendo però di non conoscere le persone coinvolte.

Cristiana Anania

Le parole di Cristiana Anania: tra delusione e rispetto

Nel suo lungo sfogo, Cristiana ha voluto mettere un punto alle polemiche: "Ci avete supportati dal giorno zero, ma quando due persone non sono destinate a stare insieme, è giusto che prendano strade diverse." Nonostante la fine della relazione e le incomprensioni, ha sottolineato di provare ancora affetto per Ernesto, riconoscendo l'importanza che ha avuto nella sua vita.

La replica di Ernesto Passaro: "Non sono quello che sembra"

Non è tardata ad arrivare la risposta di Ernesto, che durante una diretta social ha raccontato la sua versione dei fatti. L'ex corteggiatore ha spiegato di essere uscito con amici per distrarsi e ha smentito categoricamente le voci circolate: "Quello che sta accadendo è falso. Se qualcuno sostiene il contrario, voglio nomi e prove. Altrimenti agirò per vie legali." Ernesto ha poi aggiunto un dettaglio importante sulla rottura: "Fino a pochi giorni fa stavamo cercando di sistemare le cose. La decisione di chiudere mi ha sorpreso."

Una rottura inaspettata che divide i fan

La fine della storia tra Cristiana ed Ernesto ha spiazzato molti fan del programma, soprattutto perché, fino a poco tempo fa, sembravano intenzionati a convivere. Tra accuse, segnalazioni e versioni contrastanti, resta una certezza: un'altra coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne ha preso strade completamente diverse. E, ancora una volta, il pubblico si divide tra chi sostiene Cristiana e chi invece difende Ernesto.