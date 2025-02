Uomini e Donne, è già finita tra Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino?

Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino: un'altra coppia che scoppia a Uomini e Donne. La relazione infatti, sarebbe già al capolinea; ad anticiparlo sul suo profilo Instagram, il blogger Amedeo Venza.

Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino, storia finita: il rumor

Nelle sue storie, Venza racconta che "voci vicine a lei fanno sapere che si è comportata molto male" in quanto "lui la chiama e lei fa rispondere le amiche". Un epilogo davvero frettoloso, per una storia che si era sviluppata in maniera altrettanto veloce.

Francesca Sorrentino

Francesca Sorrentino sul trono di Uomini e Donne

Quando si è presentata come nuova tronista, Francesca si era appena separata da Manuel Maura, con cui aveva partecipato a Temptation Island. Il suo ingresso nel programma era stato giudicato prematuro da parte dei telespettatori e in studio: i fatti hanno poi dato ragione a queste prime impressioni, dato che la tronista si è sempre dimostrata poco interessata ai corteggiatori, o quantomeno piuttosto insicura. Arrivata nel programma lo scorso settembre, dopo tre mesi di trono in cui era rimasto solo Gianmarco Meo, la Sorrentino ha chiesto che scendessero altri corteggiatori. Tra questi, la tronista aveva notato Gianluca Costantino. Ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, anche lui volto da reality, la scelta era stata criticata dagli opinionisti in studio.

Francesca Sorrentino

L'uscita insieme dal programma

In base a quanto trapelato dalle ultime anticipazioni, Francesca aveva scelto di abbandonare il trono perché resasi conto di non essere coinvolta. A quel punto però, Gianluca Costantino le avrebbe detto di essere interessato a frequentarla fuori da Uomini e Donne: i due hanno così lasciato il programma insieme, suggellando l'uscita con un bacio.

Ora però, pare che l'idillio sia già finito, almeno stando al rumor pubblicato da Amedeo Venza. Il quale aggiunge: nessuno l'ha obbligata a scegliere Gianluca.