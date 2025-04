Uomini e donne: Giovanni e Alessio sfiorano la rissa, Francesca sempre più distante da Gianmarco

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne non sono mancati colpi di scena, tensioni e accuse infuocate. A sorprendere tutti è stata la decisione di Giovanni Siciliano di interrompere la conoscenza con Luana, lasciando la dama visibilmente delusa e amareggiata. Nel Trono Classico nuove discussioni tra Gianmarco e Francesca.

Giovanni chiude con Luana: "Mi hai messo ansia e nervosismo"

A spiegare il motivo della rottura è stato proprio lui, che ha raccontato la complessità della sua vita familiare: ha quattro figli, uno dei quali vive con lui, mentre a settimane alterne si occupa anche degli altri tre, compreso un bimbo di appena un anno. "È durissima, sfido chiunque", ha ammesso Giovanni Siciliano spiegando che si è assentato venerdì per prendersi cura dei suoi bambini.

Il partenopeo ha detto chiaramente che loro sono la sua priorità e che, anche se negli altri giorni era presente, alcuni messaggi ricevuti da Luana l'hanno spinto a fare un passo indietro. Secondo Giovanni, la dama gli avrebbe trasmesso "ansia e nervosismo".

Luana del Trono Over

La dura replica della dama: "È solo una scusa"

Parole che hanno acceso la rabbia di Luana, la quale non ha esitato ad accusare Giovanni di usare solo "una grande scusa". Anche lei è madre e sostiene di essere stata soltanto giù di morale. "Però perché durante il viaggio fino a qui baci e abbracci? Se eri una persona sincera me lo dicevi in macchina, non arrivavi a dirlo qui", ha protestato indignata.

A gettare benzina sul fuoco è arrivata poi Agnese, che ha voluto difendere Luana e smascherare, a suo dire, la vera motivazione della decisione del cavaliere. Ha raccontato di aver visto Luana "sofferente e in ansia" e ha sottolineato che in lei ha visto "solo purezza e sincerità", mentre per Giovanni si tratterebbe solo di una scusa: "La verità è che non ti piace abbastanza lei".

Ma la miccia più esplosiva l'ha accesa Alessio Pili Stella, intervenendo con toni durissimi: "Sono falsi tutti e due. Vi siete messi d'accordo. Luana è brava ad avere quel tipo di atteggiamento. Ti sei buttata nelle braccia di Giovanni, che con me hai sempre denigrato". L'attacco ha fatto infuriare Giovanni, che non ha esitato ad affrontarlo muso a muso, sfiorando quella che poteva diventare una vera e propria rissa. "Ma cosa ne sai tu di figli? Sai solo fare lo zitellone nei locali", ha tuonato Giovanni, mentre lo studio restava col fiato sospeso.

Francesca al tronista: "Sei un falso"

Lo spazio dedicato al trono classico non è stato da meno in termini di tensione emotiva. Gianmarco Steri, già messo in discussione da Nadia Di Diodato, è finito nel mirino anche di Francesca Polizzi. La corteggiatrice, sentendosi messa da parte, ha deciso di affrontarlo con parole durissime: "Per me sei un grandissimo falso", ha esordito, lasciando intendere di non credere più all'interesse dichiarato da Gianmarco.

Il tronista ha ribadito di aver avuto dubbi su di lei fin dall'inizio, soprattutto per alcune sponsorizzazioni fatte prima del programma e per la scarsa reazione al bacio con Nadia. Ma Francesca, con gli occhi lucidi, ha spiegato che proprio per l'atteggiamento distaccato del tronista aveva iniziato a proteggersi, chiudendosi emotivamente.

Gianmarco Steri ha tentato di recuperare, dicendole che avrebbe preferito ricevere quelle parole nella famosa esterna della canzone, ma nonostante il ballo conclusivo al centro dello studio, resta forte il dubbio che ormai il tronista, dopo un interesse iniziale, abbia messo Francesca al terzo posto dietro Cristina Ferrara e Nadia.