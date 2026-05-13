Uomini e Donne: Alessio sceglie Debora e lascia lo studio, Rosanna in lacrime

Colpo di scena nel Trono Over di Uomini e Donne: Alessio Pilli Stella sceglie Debora Bragetti e lascia lo studio dopo una serenata. Rosanna Siino scoppia in lacrime davanti alle telecamere.

Nuova puntata di Uomini e Donne oggi, mercoledì 13 maggio 2026, con Maria De Filippi alla conduzione e gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in studio. Il protagonista assoluto della puntata è stato il Trono Over, con la decisione di Alessio Pilli Stella e Debora Bragetti di lasciare insieme il programma.

Alessio Pilli Stella e Debora Bragetti escono insieme da Uomini e Donne

Come accade ogni anno in questo periodo, il parterre del Trono Over inizia lentamente a svuotarsi. Con la fine della stagione televisiva e delle registrazioni del dating show, molte coppie decidono di vivere la loro storia lontano dalle telecamere.

Nessuna sorpresa quindi per la scelta di Alessio Pilli Stella e Debora Bragetti, che oggi hanno salutato il programma dopo settimane di conoscenza. Prima di lasciare lo studio, però, il cavaliere ha voluto sorprendere la dama con una romantica dichiarazione accompagnata da una serenata al pianoforte portato per l'occasione al centro dello studio.

Alessio Pili Stella

"Non ho una sfera di cristallo o una bacchetta magica, non so cosa sarà domani, ma so che tu sei quel qualcosa di bello che non voglio perdere", ha dichiarato Alessio a Debora, visibilmente emozionata. La dama ha quindi accettato di lasciare il programma insieme a lui tra applausi, regalandosi anche una pioggia di petali presi dalla rosa che le aveva portato Alessio. Anche Gianni Sperti si è lasciato coinvolgere dal momento: "Non me l'aspettavo. Mai mi sarei immaginato di emozionarmi così tanto per merito di Alessio", ha confessato l'opinionista.

La reazione di Rosanna Siino dopo la scelta di Alessio

La decisione di Alessio e Debora ha provocato anche la forte reazione di Rosanna Siino, che non è riuscita a trattenere le lacrime. La dama, ancora molto coinvolta dal cavaliere, è stata consolata in studio da Gianni Sperti. Dopo la puntata, davanti alle telecamere del programma, Rosanna ha espresso tutta la sua amarezza.

Rosanna Siino

"Sono felice se lui ha trovato ciò che desidera. Non lo posso obbligare a corrispondere il mio interesse, ma io sono convinta che da parte di lei non c'è la stessa cosa e nessuno me lo toglie dalla testa. E rimango male, perché sarà lui che poi ci rimarrà male. Avrebbe dovuto ascoltarmi di più, lui con me è partito male sin dall'inizio, non ha mai voluto conoscermi veramente anche quando non c'era lei".

Uomini e Donne, il Trono Over si svuota verso il finale di stagione

Anche quest'anno il finale di stagione di Uomini e Donne continua a regalare uscite di coppia e colpi di scena. La scelta di Alessio Pilli Stella e Debora Bragetti conferma ancora una volta la tendenza del Trono Over a vedere nascere nuove relazioni proprio a ridosso della pausa estiva. Resta ora da capire quali altre coppie decideranno di lasciare il programma nelle prossime registrazioni e soprattutto quante resisteranno anche dopo l'inizio della nuova stagione.