Uomini e Donne anticipazioni, Cristian Forti: ecco chi ha scelto il tronista tra Valentina e Virginia

Cristiano Forti ha sorpreso tutti facendo la sua scelta in esterna durante l'ultima registrazione di Uomini e donne. Il tronista romano ha deciso di lasciare il programma con Valentina Pesaresi, preferendola a Virginia Degni, con la quale aveva inizialmente stabilito un ottimo feeling. Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni su Instagram confermano che la scelta è avvenuta durante un'esterna, e Virginia non era presente in studio durante la registrazione.

"Nella registrazione di oggi, Cristian ha fatto la sua scelta e ha scelto Valentina!" ha scritto Lorenzo Pugnaloni. "La scelta non è stata fatta in studio, Virginia non era neanche presente. La scelta di Cristian è avvenuta in esterna, e oggi sono stati presenti in studio sia lui che Valentina."

La scelta in esterna è una modalità atipica che spiega l'assenza di Virginia in studio, il rapporto tra Cristian e la corteggiatrice si era deteriorato nelle ultime settimane. Tra i due c'erano stati numerosi battibecchi che, probabilmente, hanno orientato il tronista verso una scelta diversa.

La registrazione del programma è proseguita con il secondo tronista, Brando Ephrikian, che ancora non ha preso una decisione. Anche questa volta ha portato in esterna sia Raffaella Scuotto che Beatriz D'Orsi, baciandole entrambe, come rivelano le anticipazioni di Pugnaloni.

Anche la tronista Ida Platano, ha portato in esterna due corteggiatori, Mario e Sergio, mentre "David nella registrazione di ieri non era presente, non si sa se sia ancora un corteggiatore di Ida o no".

Nel Trono Over, l'attenzione si è concentrata su Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta, ma c'è stato un colpo di scena: i due hanno chiuso la frequentazione. "Lui sembrava pazzo di lei, ma alla fine nulla è andato per il verso giusto".

Il rapporto tra Alessandro e Cristina aveva portato all'uscita di Roberta Di Padua dal programma, delusa dal comportamento dell'ex compagno di Ida Platano. Tuttavia, la dama è rientrata a Uomini e Donne nella registrazione precedente.