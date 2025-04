Uomini e Donne, Cristina lascia Gianmarco ma poi torna, Francesca è una furia, tensioni al Trono Over

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dal Trono Classico, riportando subito al centro della scena le corteggiatrici di Gianmarco Steri. Dopo quanto accaduto ieri, Cristina torna al centro dello studio per un acceso confronto con Nadia. Ma è l'ingresso di Francesca a infiammare davvero gli animi: la corteggiatrice entra determinata a mettere Gianmarco di fronte a tutte le sue incoerenze, senza mezzi termini.

Trono Classico

A sorpresa, poco dopo, Cristina compie l'ennesima mossa inaspettata: esce dallo studio, annunciando di voler lasciare definitivamente il programma e di non voler più corteggiare Gianmarco. Il tronista, visibilmente scosso, chiede consiglio a Maria De Filippi.

La conduttrice, con la sua solita lucidità, gli suggerisce di restare e non rincorrerla: "Se ci tiene davvero, tornerà da sola". E così accade. Dopo pochi minuti, Cristina rientra in studio e abbraccia Gianmarco e, tra le lacrime, dichiara di voler lottare per lui.

Sabrina Zago

Nuove delusioni e vecchie incomprensioni

Si passa poi al segmento successivo, al centro dell'attenzione ci sono Sabrina Zago e Guido. L'uomo sembra aver perso il feeling con Sabrina e ora mostra interesse per Gloria Nicoletti. Sabrina, con una lucidità mista a delusione, accetta che lui possa conoscere un'altra donna, ma lascia intendere che tra loro non ci siano più speranze.

Nel parterre, si riaccendono anche i riflettori su Isabella e Diego. Lei è ancora scossa dalle dichiarazioni che lui ha fatto nella puntata precedente, raccontando di aver passato una notte insieme a lei. Tina Cipollari e Gianni Sperti non perdono tempo e attaccano Isabella, accusandola di aver solo cercato una scusa per chiudere la frequentazione. Ma Isabella non ci sta: rinfaccia a Diego di aver trascorso una vacanza con l'ex moglie e i figli, ammettendo apertamente di volere un uomo tutto per sé.

Un romantico finale... con sorpresa

La puntata si chiude con Rosanna e Giuseppe. Lui ha organizzato per lei una romantica dedica sulla spiaggia, sperando di conquistarla definitivamente. Tuttavia, Rosanna ha nel frattempo accettato di uscire con un altro cavaliere. Nonostante ciò, il suo cuore sembra ancora battere per Giuseppe, che viene alla fine scelto come preferito.