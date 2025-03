Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco litiga con Cristina, noto cavaliere torna sul parterre,

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne portano già nuovi colpi di scena: il ritorno di Vincenzo La Scala, il caos tra Damiano e gli attacchi di Tina e Gianni, e le complicate dinamiche tra Gianmarco Steri e le sue corteggiatrici. Prepariamoci a nuove emozioni e confronti incandescenti!Ecco tutti i dettagli su quanto accaduto grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi.

Le anticipazioni del Trono Over

Uno dei momenti più attesi riguarda il ritorno di Vincenzo La Scala, noto cavaliere che aveva lasciato il programma insieme a Ilaria Volta. Vincenzo ha deciso di tornare per corteggiare Agnese De Pasquale, suscitando immediatamente l'interesse del pubblico. Agnese, tuttavia, non sembra essere influenzata dal passato di Vincenzo e dichiara di non avere pregiudizi sul suo percorso. Nonostante ciò, fa sapere che il cavaliere aveva già spoilerato il suo ritorno su Instagram, scrivendole privatamente. Agnese ha deciso di conoscerlo meglio per valutarlo a 360 gradi.

Un altro momento di alta tensione ha visto protagonista Damiano, che ha abbandonato lo studio dopo essere stato pesantemente attaccato da Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti gli hanno rinfacciato di aver raccontato bugie sulla sua vita sociale e sulle serate in discoteca. Nonostante le sue difese, Damiano ha deciso di lasciare il programma, alimentando il gossip intorno alla sua persona. Recentemente, era scesa una certa Flavia per lui, e i due avevano dichiarato di aver passato una notte insieme, ma Tina e Gianni non gli hanno creduto e lo hanno messo ancora più sotto accusa.

Francesca Polizzi è una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri

Nel frattempo, Luana ha avuto uscite con Giovanni e Gabriele. Con quest'ultimo, l'uscita è stata "carina", ma non è scattato nulla. Con Giovanni, invece, la situazione sembra essere più interessante, con lui che si dichiara molto preso dalla dama. La dinamica tra i due sembra destinata a svilupparsi nei prossimi appuntamenti. Rosanna e Giuseppe sono protagonisti di un'esterna durante la quale hanno preso un aperitivo e ballato.

Tuttavia, durante l'incontro, Giuseppe ha espresso malcontento per il comportamento di Sabrina e Fabio, sottolineando che avrebbe voluto baciare Rosanna, ma che alla fine l'esterna è stata piuttosto tranquilla. Sabrina e Fabio hanno risposto alle accuse di Giuseppe, con Fabio che ha mandato una frecciatina al cavaliere, dicendo che non perde tempo con "persone inferiori". Nel frattempo, Sabrina ha deciso di chiudere la conoscenza con Emanuele.

Il capitolo di Gemma Galgani si arricchisce di nuove emozioni. Maria De Filippi ha chiesto alla dama come fosse andata la sua esterna con Luciano, un nuovo cavaliere. Tina Cipollari ha subito attaccato Gemma, prefigurando che la sua storia finirà come tutte le altre e insinuando che Luciano abbia ereditato una bella somma dalla defunta moglie. Nonostante le critiche, Gemma sembra ancora speranzosa, pronta a vivere una nuova esperienza.

Il trono di Gianmarco Steri: scontri e nuove tensioni

Il tronista sta vivendo momenti di grande agitazione. Dopo un acceso confronto con Cristina Ferrara, che ha rifiutato di chiarire con lui, Gianmarco si è arrabbiato ancora di più, rinfacciandole di non aver partecipato all'esterna. La situazione si è ulteriormente complicata quando Cristina ha mostrato disinteresse, guardando il cellulare durante la discussione. Steri ha deciso di chiudere la conversazione, ma non senza dirle che la trova più interessata al suo ruolo di tronista che a lui come persona.

Nel frattempo, Gianmarco Steri sembra aver trovato una certa affinità con Francesca Polizzi, con cui ha ballato più volte. Durante l'esterna con Nadia Di Diodato, la corteggiatrice ha cercato di sorprenderlo con una sorpresa speciale, ma lui ha percepito una certa distanza emotiva da parte sua, creando ulteriori incertezze sul futuro della loro conoscenza.