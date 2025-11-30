Sanremo 2026, Aka7even 'scambiato' per un attore al TG1: la gaffe Rai diventa un caso virale

L'attesa è finita: questo pomeriggio, in diretta al TG1, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha annunciato ufficialmente i trenta Big che saliranno sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2026, in programma a marzo. L'elenco è stato snocciolato con la consueta suspence, accompagnato dalla grafica della Rai che mostrava i volti degli artisti... finché non è arrivato il momento della coppia LDA e Aka7even, ed è scoppiata la clamorosa gaffe.

Lo scambio di persona: Aka7even diventa... Stefano Scala!

Quando Conti ha annunciato i 30 Big di Sanremo 2026 e ha letto il nome della coppia formata dai due ex concorrenti di Amici, la grafica della Rai ha mostrato correttamente il volto di LDA (Luca D'Alessio), ma al posto di Aka7even (Luca Marzano) è apparsa l'immagine di un altro giovane napoletano, l'attore e regista Stefano Scala.

L'errore è stato intercettato in tempo record dagli utenti dei social, in particolare dai numerosi fan di Aka7even che lo seguono fin dai tempi del talent show di Maria De Filippi. In breve tempo, l'hashtag con la gaffe è schizzato tra i trend. Il diretto interessato, Aka7even, ha commentato l'accaduto sui suoi canali social con ironia: "mi dovete dire chi è quella persona messa al posto mio", a fargli eco Luca D'Alessio "quello non è il mio amico".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'ironia su Instagram dell''intruso'

Ma la vicenda si è fatta ancora più esilarante grazie alla reazione dell'involontario "impostore", Stefano Scala. L'attore e regista, pur non avendo mai cantato in vita sua, ha cavalcato l'onda di popolarità improvvisa con grande autoironia. In una storia social, ha scherzato: "Sono a Sanremo ragazzi! Il duro lavoro ripaga sempre, credete sempre nei vostri sogni". Luca D'Alessio gli ha dato appuntamento alla kermesse canora "Ci vediamo a Sanremo Bro". Pronta la replica del regista di Risotto Western. "Faremo una grande performance insieme".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

I precedenti dei due cantanti alla kermesse canora

Aka7even ha partecipato a Sanremo 2022 con il brano Perfetta così, classificandosi al 13° posto.Durante la quarta serata dedicata alle cover, ha duettato con Arisa cantando Cambiare di Alex Baroni. LDA ha debuttato a Sanremo 2023 con Se poi domani, piazzandosi al 15° posto. Durante la serata dei duetti, si è esibito in duetto con Alex Britti cantando Oggi sono io.